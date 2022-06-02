Постачання РСЗВ HIMARS в Україну. З яким викликом від Росії зіткнуться ЗСУ, — NYT

У разі масованого ракетного обстрілу ЗС РФ по Україні українська армія повинна утриматися від удару у відповідь із американських РСЗВ.

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Постачання американських установок M142 HIMARS тісно пов'язані із забороною їх використання по російській території через високий ризик отримати ескалацію війни. Про це повідомляє The New York Times.

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Президент Джо Байден дійшов згоди з президентом Володимиром Зеленським про те, що Україна не використовуватиме американські РСЗВ проти цілей на території Росії. Водночас держсекретар США Блінкен заявив, що тільки РФ винна в постачанні РСЗВ Україні. Тому найкращий спосіб уникнути ескалації — зупинити агресію та припинити війну, яку розпочала РФ.

Журналісти зазначають, що справжнє випробування може настати, коли РФ завдасть нових масованих ракетних ударів по Україні зі своєї території. Зеленський буде зобов'язаний утриматися від удару у відповідь Росії.

Така політика США пов'язана з тим, що Джо Байден намагається балансувати, щоби не довести війну до Третьої світової війни. У Росії постачання M142 HIMARS Україні стримано засудили. Проте немає жодних сумнівів, пишуть автори, що вони призначені для підвищення ціни вторгнення РФ у людські життя, втрати обладнання та техніки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтвердив, що в межах нового пакету військової допомоги Україна отримає високомобільні РСЗВ HIMARS із ракетами, що дозволяють атакувати цілі на дистанції до 80 км. Слідом за Штатами про постачання М270 заявила Великобританія.