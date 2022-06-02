Великобританія слідом за Штатами оголосила про постачання реактивних систем в Україну

Міністр оборони Бен Воллес анонсував передачу гусеничних РСЗВ М270, які мають установку на 12 ракет.

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Сполучені Штати анонсували передачу колісних РСЗВ М142 HIMARS, за ними Великобританія оголосила про намір передати гусеничні РСЗВ М270. Про це повідомляє CNN.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що в Україну передадуть М270 для захисту від РФ. Постачатимуть установки з ракетами, здатні уражати цілі на відстані до 80 км, що має значно підвищити можливості українських сил.

Вказується, що цей крок був тісно скоординований із рішенням Штатів щодо передачі високомобільної РСЗВ M142 HIMARS.

"Великобританія підтримує Україну та взяла на себе провідну роль у постачанні їхніх героїчних військ життєво важливою зброєю, яка їм потрібна для захисту своєї країни", — заявив Воллес.

Він також додав, що постачання реактивних установок залпового вогню має дозволити ЗСУ захистити себе від застосування російськими військами далекобійної артилерії, яку війська РФ без розбору застосовують для знищення міст.

Також уряд Британії заявив, що українські військові пройдуть навчання для експлуатації М270. За рахунок цього застосування РСЗВ мають бути максимально ефективними.

M270 — це американська РСЗВ, побудована на базі БМП "Бредлі". Оснащується 227 мм реактивними снарядами. Усього в одному пакеті є 12 ракет. Дальність стрільби залежно від типу ракети становить від 32 км до 300 км, якщо оснастити установку балістичними ракетами ATACMS.

Нагадаємо, у новому пакеті допомоги від США Україна отримає РСЗВ HIMARS, гаубиці, вертольоти та безліч боєприпасів. Також повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні РСЗВ MARS II у кількості чотирьох одиниць.