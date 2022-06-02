Великобритания вслед за Штатами объявила о поставках реактивных систем в Украину

Министр обороны Бен Уоллес анонсировал передачу гусеничных РСЗО М270, обладающие установкой на 12 ракет.

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Соединенные Штаты анонсировали передачу колесных РСЗО М142 HIMARS вслед за ними Великобритания объявила о намерении передать гусеничные РСЗО М270. Об этом сообщает CNN.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в Украину передадут М270 для защиты от РФ. Будут поставлены установки с ракетами, способные поражать цели на расстоянии до 80 км, что должно значительно повысить возможности украинских сил.

Указывается, что этот шаг был тесно скоординирован с решением Штатов о передаче высокомобильной РСЗО M142 HIMARS.

"Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в снабжении их героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны", — заявил Уоллес.

Он также добавил, что поставка реактивных установок залпового огня должна позволить ВСУ защитить себя от применения российскими войсками дальнобойной артиллерии, которую войска РФ без разбора применяют для уничтожения городов.

Также правительство Британии заявило, что украинские военные пройдут обучение для эксплуатации М270. За счет этого применение РСЗО должно быть максимально эффективным.

M270 — это американская РСЗО, построенная на базе БМП "Бредли". Оснащается 227-мм реактивными снарядами. Всего в одном пакете находится 12 ракет. Дальность стрельбы в зависимости от типа ракеты составляет от 32 км до 300 км, если оснастить установку баллистическими ракетами ATACMS.

Напомним, в новый пакет помощи от США Украина получит РСЗО HIMARS, гаубицы, вертолеты и множество боеприпасов. Также сообщалось, что Германия планирует передать Украине РСЗО MARS II в количестве четырех единиц.