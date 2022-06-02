Путин думает, что в войне с Украиной время играет на него — Вloomberg
По данным издания, российский политикум считает, что экономика страны устояла перед санкциями, рост цен на углеводороды поможет России создать внушительную финансовую подушку, а Запад вскоре устанет поддерживать украинцев.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В условиях, когда российское вторжение в Украину превращается в изматывающую войну на истощение, главный вопрос, который решит исход битвы, — на чьей стороне время, пишет Вloomberg. Результаты войны будут определяться непредсказуемой динамикой на поля боя: российские войска попытаются захватить весь Донбасс до того, как Украина получит тяжелую артиллерию от Запада.
Во вторник, 31 мая, президент США Джо Байден заявил, что он решил одобрить поставку Украине реактивных систем залпового огня с дальностью стрельбы 80 км — самой мощной артиллерии, предоставленной на сегодняшний день ВСУ западными союзниками.
Однако со временем на исходе войны могут сказаться экономические и политические факторы: Украина может столкнуться с перспективой ослабления международной поддержки, а Россия — с крахом промышленности, отмечает Вloomberg.
В чем главные проблемы Украины и России
Украина, все еще недостаточно вооружена и экономически опустошена, однако, по мнению военных аналитиков, она обеспечивает стабильный поток новобранцев в армию. Поэтому ключевые риски для Украины кроются в долговечности финансовой и военной поддержки из-за рубежа.
Проблемы Россия противоположные: там изо всех сил пытаются найти людей для укомплектования войск и испытывают недостаток импортных компонентов, необходимых для производства управляемых ракет и другого оружия, потерянного на фронте. Поэтому, по мнению издания, преимущество РФ в огневой мощи со временем будет ослабевать.
На что рассчитывает Путин
"Президент России Владимир Путин, похоже, рассчитывает, что международная солидарность с Украиной расколется первой, поскольку экономики во всем мире испытывают давление из-за инфляции и нехватки продовольствия, усугубляемых войной, а также из-за расхождения внутриполитических интересов и интересов безопасности", — подчеркивает Вloomberg.
По словам Татьяны Становой, основателя аналитической компании R.Politik, Путин абсолютно уверен, что у него есть много времени, потому что он видит, что Запад скоро столкнется с серьезными экономическими проблемами, которые спровоцируют недовольство населения. Однако издание отмечает, что подобные предположения о слабости Киева и его союзников оказались катастрофически неверными в феврале, когда Путин начал вторжение, ожидая незначительного сопротивления. "Он ошибся, — заявил по этому поводу Байден. — Если он ожидает, что мы сломаемся в ближайшие месяцы, он так же ошибается".
Готов ли Запад и дальше поддерживать Украину
Тем не менее Вloomberg отмечает, что все больше американцев говорят, что приоритетом правительства должно быть ограничение ущерба для экономики США, а не наказание России.
Франция, Германия и Италия призывают к переговорам о прекращении огня, которые, если пройдут сегодня, оставят до 20% территории Украины под российским контролем. Венгрия многое сделала для того, чтобы смягчить и отсрочить частичный запрет на закупки российской нефти. Турция продолжает блокировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Как изменились настроения в российском бизнесе
При этом российские официальные лица, похоже, уверены, что у них есть время для достижения по крайней мере минимальных целей развязанной Путиным войны: аннексии всей территории Луганской и Донецкой областей.
По мнению издания, эффект от санкций США и Европы в отношении России оказался скромнее, чем ожидалось. Ожидается, что в 2022 году рост цен на нефть и природный газ принесет РФ небывалый доход от экспорта энергоресурсов в размере $285 млрд, что создаст солидную финансовую подушку безопасности.
Источники Вloomberg говорят, что первоначальное уныние в российском бизнес-сообществе сменилось верой в то, что Россия возьмет верх. В стране началась гонка за скупкой дешевых активов, оставленных уходящими с рынка иностранными инвесторами. К примеру, Renault SA передала свою контрольную долю в автопроизводителе АвтоВАЗ на сумму $2,3 млрд российским государственным организациям за символическую сумму. Компания Holcim Ltd., производитель цемента из Швейцарии, заявила, что продаст три своих российских завода.
Однако российская экономика все же переживает трудные времена. В апреле ВВП сократился на 3% в сравнении апрелем 2021 года. Причиной этого Министерство экономики РФ называет "беспрецедентное санкционное давление", ударившее по логистике и потребительскому спросу. Российский Центробанк прогнозирует, что по итогам года ВВП сократится на 10%, а инфляция достигнет 23%.
Напомним, 1 июня госсекретарь Энтони Блинкен рассказал о новых поставках оружия в Украину. В пакет военной помощи стоимостью $700 млн войдут ракетные системы залпового огня, которые Киев пообещал не использовать для целей на территории РФ.
В МИД РФ заявили, что поставки Украине американских РСЗО HIMARS могут привести к столкновению России и США. Российские политологи расценили заявление МИДа, как готовность нанести удар по территории США с подводных лодок, находящихся на дежурстве в океане.