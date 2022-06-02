Путин думает, что в войне с Украиной время играет на него — Вloomberg

По данным издания, российский политикум считает, что экономика страны устояла перед санкциями, рост цен на углеводороды поможет России создать внушительную финансовую подушку, а Запад вскоре устанет поддерживать украинцев.

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В условиях, когда российское вторжение в Украину превращается в изматывающую войну на истощение, главный вопрос, который решит исход битвы, — на чьей стороне время, пишет Вloomberg. Результаты войны будут определяться непредсказуемой динамикой на поля боя: российские войска попытаются захватить весь Донбасс до того, как Украина получит тяжелую артиллерию от Запада.

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Во вторник, 31 мая, президент США Джо Байден заявил, что он решил одобрить поставку Украине реактивных систем залпового огня с дальностью стрельбы 80 км — самой мощной артиллерии, предоставленной на сегодняшний день ВСУ западными союзниками.

Однако со временем на исходе войны могут сказаться экономические и политические факторы: Украина может столкнуться с перспективой ослабления международной поддержки, а Россия — с крахом промышленности, отмечает Вloomberg.

В чем главные проблемы Украины и России

Украина, все еще недостаточно вооружена и экономически опустошена, однако, по мнению военных аналитиков, она обеспечивает стабильный поток новобранцев в армию. Поэтому ключевые риски для Украины кроются в долговечности финансовой и военной поддержки из-за рубежа.

Проблемы Россия противоположные: там изо всех сил пытаются найти людей для укомплектования войск и испытывают недостаток импортных компонентов, необходимых для производства управляемых ракет и другого оружия, потерянного на фронте. Поэтому, по мнению издания, преимущество РФ в огневой мощи со временем будет ослабевать.

На что рассчитывает Путин

"Президент России Владимир Путин, похоже, рассчитывает, что международная солидарность с Украиной расколется первой, поскольку экономики во всем мире испытывают давление из-за инфляции и нехватки продовольствия, усугубляемых войной, а также из-за расхождения внутриполитических интересов и интересов безопасности", — подчеркивает Вloomberg.

По словам Татьяны Становой, основателя аналитической компании R.Politik, Путин абсолютно уверен, что у него есть много времени, потому что он видит, что Запад скоро столкнется с серьезными экономическими проблемами, которые спровоцируют недовольство населения. Однако издание отмечает, что подобные предположения о слабости Киева и его союзников оказались катастрофически неверными в феврале, когда Путин начал вторжение, ожидая незначительного сопротивления. "Он ошибся, — заявил по этому поводу Байден. — Если он ожидает, что мы сломаемся в ближайшие месяцы, он так же ошибается".

Готов ли Запад и дальше поддерживать Украину

Тем не менее Вloomberg отмечает, что все больше американцев говорят, что приоритетом правительства должно быть ограничение ущерба для экономики США, а не наказание России.

Франция, Германия и Италия призывают к переговорам о прекращении огня, которые, если пройдут сегодня, оставят до 20% территории Украины под российским контролем. Венгрия многое сделала для того, чтобы смягчить и отсрочить частичный запрет на закупки российской нефти. Турция продолжает блокировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Как изменились настроения в российском бизнесе

При этом российские официальные лица, похоже, уверены, что у них есть время для достижения по крайней мере минимальных целей развязанной Путиным войны: аннексии всей территории Луганской и Донецкой областей.

По мнению издания, эффект от санкций США и Европы в отношении России оказался скромнее, чем ожидалось. Ожидается, что в 2022 году рост цен на нефть и природный газ принесет РФ небывалый доход от экспорта энергоресурсов в размере $285 млрд, что создаст солидную финансовую подушку безопасности.

Источники Вloomberg говорят, что первоначальное уныние в российском бизнес-сообществе сменилось верой в то, что Россия возьмет верх. В стране началась гонка за скупкой дешевых активов, оставленных уходящими с рынка иностранными инвесторами. К примеру, Renault SA передала свою контрольную долю в автопроизводителе АвтоВАЗ на сумму $2,3 млрд российским государственным организациям за символическую сумму. Компания Holcim Ltd., производитель цемента из Швейцарии, заявила, что продаст три своих российских завода.

[ + – ] Российский бизнес скупает резко подешевевшие активы иностранных компаний, ушедших из страны Фото: Renault

Однако российская экономика все же переживает трудные времена. В апреле ВВП сократился на 3% в сравнении апрелем 2021 года. Причиной этого Министерство экономики РФ называет "беспрецедентное санкционное давление", ударившее по логистике и потребительскому спросу. Российский Центробанк прогнозирует, что по итогам года ВВП сократится на 10%, а инфляция достигнет 23%.

Напомним, 1 июня госсекретарь Энтони Блинкен рассказал о новых поставках оружия в Украину. В пакет военной помощи стоимостью $700 млн войдут ракетные системы залпового огня, которые Киев пообещал не использовать для целей на территории РФ.

В МИД РФ заявили, что поставки Украине американских РСЗО HIMARS могут привести к столкновению России и США. Российские политологи расценили заявление МИДа, как готовность нанести удар по территории США с подводных лодок, находящихся на дежурстве в океане.