Путін думає, що у війні з Україною час грає на нього — Вloomberg

За даними видання, російський політикум вважає, що економіка країни встояла перед санкціями, зростання цін на вуглеводні допоможе Росії створити велику фінансову подушку, а Захід незабаром втомиться підтримувати українців.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В умовах, коли російське вторгнення в Україну перетворюється на виснажливу війну на виснаження, головне питання, яке вирішить результат битви, — на чиєму боці час, пише Вloomberg. Результати війни визначатимуться непередбачуваною динамікою на поля бою: російські війська намагатимуться захопити весь Донбас до того, як Україна отримає важку артилерію від Заходу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У вівторок, 31 травня, президент США Джо Байден заявив, що він вирішив схвалити постачання Україні реактивних систем залпового вогню з дальністю стрільби 80 км — найпотужнішої артилерії, наданої на сьогодні ЗСУ західними союзниками.

Проте згодом під кінець війни можуть позначитися економічні та політичні чинники: Україна може зіткнутися з перспективою ослаблення міжнародної підтримки, а Росія — з крахом промисловості, зазначає Вloomberg.

У чому головні проблеми України та Росії

Україна все ще недостатньо озброєна й економічно спустошена, однак, на думку військових аналітиків, вона забезпечує стабільний потік новобранців до армії. Тому ключові ризики для України криються в довговічності фінансової та військової підтримки з-за кордону.

Проблеми Росія протилежні: там щосили намагаються знайти людей для укомплектування військ і відчувають нестачу імпортних компонентів, необхідні виробництва керованих ракет та іншої зброї, втраченої на фронті. Тому, на думку видання, перевага РФ у вогневій могутності згодом слабшатиме.

На що розраховує Путін

"Президент Росії Володимир Путін, схоже, розраховує, що міжнародна солідарність із Україною розколеться першою, оскільки економіки в усьому світі зазнають тиску через інфляцію та нестачу продовольства, що посилюються війною, а також через розбіжності внутрішньополітичних інтересів та інтересів безпеки", — підкреслює Вloomberg.

За словами Тетяни Станової, засновниці аналітичної компанії R.Politik, Путін абсолютно впевнений, що має багато часу, тому що він бачить, що Захід скоро зіткнеться із серйозними економічними проблемами, які спровокують невдоволення населення. Проте видання зазначає, що подібні припущення про слабкість Києва та його союзників виявилися катастрофічно неправильними в лютому, коли Путін розпочав вторгнення, очікуючи на незначний опір. "Він помилився, — заявив щодо цього приводу Байден. — Якщо він очікує, що ми зламаємося найближчими місяцями, він також помиляється".

Чи готовий Захід і надалі підтримувати Україну

Тим не менш, Вloomberg зазначає, що все більше американців кажуть, що пріоритетом уряду має бути обмеження шкоди для економіки США, а не покарання Росії.

Франція, Німеччина й Італія закликають до переговорів щодо припинення вогню, які, якщо відбудуться сьогодні, залишать до 20% території України під російським контролем. Угорщина багато зробила для того, щоб пом'якшити та відстрочити часткову заборону на закупівлю російської нафти. Туреччина продовжує блокувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ у НАТО.

Як змінилися настрої в російському бізнесі

При цьому російські офіційні особи, схоже, впевнені, що вони мають час для досягнення принаймні мінімальних цілей розв'язаної Путіним війни: анексії всієї території Луганської та Донецької областей.

На думку видання, ефект від санкцій США та Європи щодо Росії виявився скромнішим, ніж очікувалося. Очікується, що у 2022 році зростання цін на нафту та природний газ принесе РФ небувалий дохід від експорту енергоресурсів у розмірі $285 млрд, що створить солідну фінансову подушку безпеки.

Джерела Вloomberg кажуть, що початкове засмучення в російській бізнес-спільноті змінилося вірою в те, що Росія візьме гору. У країні почалася гонка за скупкою дешевих активів, залишених іноземними інвесторами, що йдуть із ринку. Наприклад, Renault SA передала свою контрольну частку в автовиробнику АвтоВАЗ на суму $2,3 млрд російським державним організаціям за символічну суму. Компанія Holcim Ltd., виробник цементу зі Швейцарії, заявила, що продасть три свої російські заводи.

[ + – ] Російський бізнес скуповує активи, що різко подешевшали, від іноземних компаній, які пішли з країни Фото: Renault

Проте російська економіка все ж таки переживає важкі часи. У квітні ВВП скоротився на 3% порівняно з квітнем 2021 року. Причиною цього Міністерство економіки РФ називає "безпрецедентний санкційний тиск", що вдарило по логістиці та споживчому попиту. Російський Центробанк прогнозує, що за підсумками року ВВП скоротиться на 10%, а інфляція сягне 23%.

Нагадаємо, 1 червня держсекретар Ентоні Блінкен розповів про нове постачання зброї в Україну. До пакету військової допомоги вартістю $700 млн увійдуть ракетні системи залпового вогню, які Київ пообіцяв не використати для цілей на території РФ.

У МЗС РФ заявили, що постачання Україні американських РСЗВ HIMARS можуть призвести до зіткнення Росії та США. Російські політологи розцінили заяву МЗС як готовність завдати удару по території США з підводних човнів, що перебувають на чергуванні в океані.