Беларусь перебрасывает эшелоны с бронетехникой на границу с Украиной (видео)

В составе зафиксировали десятки БМП, зенитно-ракетные комплексы и прочую бронетехнику и транспорт.

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В Беларуси на ЖД-станции "Коробчицы" и "Свислочь" погружали военную технику для отправки ее в Брестскую область. Об этом сообщает телеграм-канал "Беларускі Гаюн", отслеживающий мониторинг военной активности в Беларуси.

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1 июня на железнодорожных станциях "Коробчицы" и "Свислочь" загружали военную технику:

37 БМП

5 ЗРК "Оса"

2 Урала, БРДМ-2 и БТС-4

2 основы для ЗРК "Оса" под тентом

Подчеркивается, что вся техника принадлежит армии Беларуси. На многих единицах техники замечен красный квадрат — опознавательный знак ВС Беларуси.

Уже сегодня, 2 июня эшелон выехал из Гродно, после чего его замечали на различных станциях по направлению на Брест.

Также авторам стало известно, что большинство техники находилось в Хойниках с 7 мая будучи погруженной на эшелон. Ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Меньшая ее часть перебрасывалась для усиления границы с Польшей. Теперь всю ее отправляют в сторону Бреста.

Напомним, Лукашенко анонсировал создание оперативного командования в на "украинском фронте". Президент уверен, что Запад продолжает оказывать давление на Беларуси, а война в Украине может негативно повлиять на Минск.

Также президент страны-агрессора заявил, что Запад реализовывает в Украине белорусский сценарий.