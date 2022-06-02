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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Білорусь перекидає ешелони з бронетехнікою на кордон з Україною (відео)

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перекидання техніки в Білорусі
Ешелон бронетехніки в Білорусі

У складі зафіксували десятки БМП, зенітно-ракетні комплекси та іншу бронетехніку та транспорт.

У Білорусі на залізничній станції "Коробчиці" та "Свислоч" завантажували військову техніку для відправлення її до Брестської області. Про це повідомляє телеграм-канал "Беларускі Гаюн", який відстежує моніторинг військової активності в Білорусі.

1 червня на залізничних станціях "Коробчиці" та "Свислоч" завантажували військову техніку:

  • 37 БМП
  • 5 ЗРК "Оса"
  • 2 Урали, БРДМ-2 та БТС-4
  • 2 основи для ЗРК "Оса" під тентом

Наголошують, що вся техніка належить армії Білорусі. На багатьох одиницях техніки помічено червоний квадрат — розпізнавальний знак ЗС Білорусі.

Уже сьогодні, 2 червня, ешелон виїхав із Гродно, після чого його помітили на різних станціях у напрямку Бреста.

Також авторам стало відомо, що більшість техніки знаходилася в Хойниках з 7 травня, загружена на ешелон. Її використали для зміцнення кордону з Україною на Гомельщині. Найменша її частина перекидалася для посилення кордону із Польщею. Тепер усю її відправляють у бік Бреста.

Нагадаємо, Лукашенко анонсував створення оперативного командування на "українському фронті". Президент упевнений, що Захід продовжує чинити тиск на Білорусі, а війна в Україні може негативно вплинути на Мінськ.

Також президент країни-агресора заявив, що Захід реалізує в Україні білоруський сценарій.