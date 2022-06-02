В США разработка самолетной платформы нового поколения вышла на новый этап
В программу NGAD войдут не только самолеты 6 поколения, но боевые беспилотники, которые будут работать с пилотируемыми бортами.
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Программа ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD) вышла на новый этап. Пилотируемую истребительную платформу могут представить до 2030 года. Об этом сообщает The War Zone.
Представитель Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что беспилотник, пилотируемая истребительная платформа, оружие, датчики, а также проектирование и производство будут завершены до 2030 года.
Ныне ведутся работы над тем, чтобы разработать самолет 6 поколения. Сейчас ВВС США нарабатывают его основные аспекты. Кендалл заявил, что ВВС нужно ускорить свои процессы, однако демонстрировать какие-либо наработки ведомство незаинтересованно.
Запрос на 2023 финансовый год включает 1,7 млрд долларов на программу NGAD. А на создание пилотируемого самолетов нужно будет несколько сотен миллионов долларов, поскольку это будет центральным элементов экосистемы.
Программа NGAD не является истребительно программой в традиционном смысле. Это более широкий набор платформ, который должен обеспечить США тактическое господство на ближайшие десятилетия. Поэтому на данный момент неизвестно, кто будет генеральным подрядчиком.
"Она (NGAD) связана не только с платформой, но и с тем, что мы называем семейством систем. Частью этого семейства систем будут беспилотные боевые самолеты", — подчеркнул Кендалл.
В будущем он видит комбинацию пилотируемого самолета, работающего в связке с 4 или 5 беспилотными самолетами.
Напомним, в ноябре 2021 Airbus представила новый учебный истребитель для обучения на самолетах 6 поколения.
Ранее были раскрыты детали истребителя 6 поколения F/A-XX. Он сможет управлять роем дронов и получить оружие большого радиуса действия.