В США разработка самолетной платформы нового поколения вышла на новый этап

В программу NGAD войдут не только самолеты 6 поколения, но боевые беспилотники, которые будут работать с пилотируемыми бортами.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Программа ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD) вышла на новый этап. Пилотируемую истребительную платформу могут представить до 2030 года. Об этом сообщает The War Zone.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Представитель Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что беспилотник, пилотируемая истребительная платформа, оружие, датчики, а также проектирование и производство будут завершены до 2030 года.

Ныне ведутся работы над тем, чтобы разработать самолет 6 поколения. Сейчас ВВС США нарабатывают его основные аспекты. Кендалл заявил, что ВВС нужно ускорить свои процессы, однако демонстрировать какие-либо наработки ведомство незаинтересованно.

Запрос на 2023 финансовый год включает 1,7 млрд долларов на программу NGAD. А на создание пилотируемого самолетов нужно будет несколько сотен миллионов долларов, поскольку это будет центральным элементов экосистемы.

[ + – ] Концепт истребителя 6 поколения от Northrop Grumman

Программа NGAD не является истребительно программой в традиционном смысле. Это более широкий набор платформ, который должен обеспечить США тактическое господство на ближайшие десятилетия. Поэтому на данный момент неизвестно, кто будет генеральным подрядчиком.

"Она (NGAD) связана не только с платформой, но и с тем, что мы называем семейством систем. Частью этого семейства систем будут беспилотные боевые самолеты", — подчеркнул Кендалл.

В будущем он видит комбинацию пилотируемого самолета, работающего в связке с 4 или 5 беспилотными самолетами.

Напомним, в ноябре 2021 Airbus представила новый учебный истребитель для обучения на самолетах 6 поколения.

Ранее были раскрыты детали истребителя 6 поколения F/A-XX. Он сможет управлять роем дронов и получить оружие большого радиуса действия.