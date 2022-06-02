У США розробка літакової платформи нового покоління вийшла на новий етап
У програму NGAD увійдуть не лише літаки 6 покоління, але бойові безпілотники, які працюватимуть з пілотованими бортами.
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Програма ВПС США "Next Generation Air Dominance" (NGAD) вийшла на новий етап. Пілотовану винищувальну платформу можуть представити до 2030 року. Про це повідомляє The War Zone.
Представник Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що безпілотник, пілотована винищувальна платформа, зброя, датчики, а також проєктування та виробництво буде завершено до 2030 року.
Нині ведуться роботи над тим, щоб розробити літак 6 покоління. Наразі ВПС США напрацьовують його основні аспекти. Кендалл заявив, що ВПС потрібно прискорити свої процеси, проте демонструвати будь-які напрацювання відомство незацікавлено.
Запит на 2023 фінансовий рік враховує 1,7 млрд доларів на програму NGAD. А на створення пілотованих літаків необхідно кілька сотень мільйонів доларів, оскільки це буде центральним елементом екосистеми.
Програма NGAD не є винищувальною програмою в традиційному сенсі. Це ширший набір платформ, який має забезпечити США тактичне панування на найближчі десятиліття. Тому наразі невідомо, хто буде генеральним підрядником.
"Вона (NGAD) пов'язана не лише з платформою, але й з тим, що ми називаємо сімейством систем. Частиною цього сімейства систем будуть безпілотні бойові літаки", — наголосив Кендалл.
У майбутньому він бачить комбінацію пілотованого літака, що працює у зв'язці з 4 або 5 безпілотними літаками.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року Airbus представила новий навчальний винищувач для навчання на літаках 6 покоління.
Раніше було розкрито деталі винищувача 6 покоління F/A-XX. Він зможе керувати роєм дронів та отримати зброю великого радіусу дії.