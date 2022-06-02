У США розробка літакової платформи нового покоління вийшла на новий етап

У програму NGAD увійдуть не лише літаки 6 покоління, але бойові безпілотники, які працюватимуть з пілотованими бортами.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Програма ВПС США "Next Generation Air Dominance" (NGAD) вийшла на новий етап. Пілотовану винищувальну платформу можуть представити до 2030 року. Про це повідомляє The War Zone.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Представник Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що безпілотник, пілотована винищувальна платформа, зброя, датчики, а також проєктування та виробництво буде завершено до 2030 року.

Нині ведуться роботи над тим, щоб розробити літак 6 покоління. Наразі ВПС США напрацьовують його основні аспекти. Кендалл заявив, що ВПС потрібно прискорити свої процеси, проте демонструвати будь-які напрацювання відомство незацікавлено.

Запит на 2023 фінансовий рік враховує 1,7 млрд доларів на програму NGAD. А на створення пілотованих літаків необхідно кілька сотень мільйонів доларів, оскільки це буде центральним елементом екосистеми.

[ + – ] Концепт винищувача 6 покоління від Northrop Grumman

Програма NGAD не є винищувальною програмою в традиційному сенсі. Це ширший набір платформ, який має забезпечити США тактичне панування на найближчі десятиліття. Тому наразі невідомо, хто буде генеральним підрядником.

"Вона (NGAD) пов'язана не лише з платформою, але й з тим, що ми називаємо сімейством систем. Частиною цього сімейства систем будуть безпілотні бойові літаки", — наголосив Кендалл.

У майбутньому він бачить комбінацію пілотованого літака, що працює у зв'язці з 4 або 5 безпілотними літаками.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Airbus представила новий навчальний винищувач для навчання на літаках 6 покоління.

Раніше було розкрито деталі винищувача 6 покоління F/A-XX. Він зможе керувати роєм дронів та отримати зброю великого радіусу дії.