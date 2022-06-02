На российском блокпосту в Васильевке водители выкинули тонны продуктов (фото, видео)

Россияне, по данным местных пабликов, не выпускают из оккупации не только личный, но и грузовой транспорт, из-за чего водителям пришлось выкинуть тонны урожая.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Васильевке Запорожской области, в которой ВС РФ установили свой блокпост, украинские водители выкинули тонны продуктов. Об этом сообщает местный Telegram-паблик "Энергодар".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что российские военнослужащие продолжают держать оккупированные населенные пункты в блокаде, запрещая проезд не только личного, но и грузового транспорта.

По данным паблика, на блокпосте в Васильевке из-за ВС РФ украинским водителям пришлось выкинуть несколько тонн продовольствия, которое на грузовиках направлялось в Запорожье.

"Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром, и у водителей сдали нервы", — говорится в подписи к фотографиям, на которых можно увидеть выброшенные продукты.

Напомним, ранее оккупанты в Запорожской области запретили местным фермерам продавать и вывозить свою продукцию на подконтрольную Украине территорию. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне предлагают гражданским отдавать урожай им.

Также сообщалось, что оккупанты в Запорожской области продают продукты питания по завышенным ценам в рублях. В частности, в Мелитополе в супермаркетах сети "АТБ" распродают остатки украинской продукции и предлагают местным жителям купить килограмм куриного филе по курсу в 240 гривен, а упаковку спагетти — по 65 гривен.

В оккупированном Мариуполе, в частности, россияне продают в супермаркетах продукты, которые пребывали в прифронтовой город в качестве гуманитарной помощи.