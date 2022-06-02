На російському блокпосту у Василівці водії викинули тонни продуктів (фото, відео)

Росіяни, за даними місцевих пабліків, не випускають з окупації не лише особистий, а й вантажний транспорт, через що водіям довелося викинути тонни врожаю.

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У Василівці Запорізької області, де ЗС РФ встановили свій блокпост, українські водії викинули тонни продуктів. Про це повідомляє місцевий Telegram-паблік "Енергодар".

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Повідомляється, що російські військовослужбовці продовжують утримувати окуповані населені пункти в блокаді, забороняючи проїзд не лише особистого, а й вантажного транспорту.

За даними пабліка, на блокпості у Василівці через ЗС РФ українським водіям довелося викинути кілька тонн продовольства, яке на вантажівках прямувало до Запоріжжя.

[ + – ] На блокпості у Василівці водії викинули тонни продуктів

"Орки не пропускають у Запоріжжі автомобілі з товаром, і у водіїв здали нерви", — йдеться у підписі до фото, на яких можна побачити викинуті продукти.

[ + – ] На блокпості у Василівці водії викинули тонни продуктів

Нагадаємо, раніше окупанти в Запорізькій області заборонили місцевим фермерам продавати та вивозити свою продукцію на підконтрольну Україні територію. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни пропонують цивільним віддавати врожай їм.

Також повідомлялося, що окупанти у Запорізькій області продають продукти харчування за завищеними цінами у рублях. Зокрема, у Мелітополі в супермаркетах мережі "АТБ" розпродують залишки української продукції та пропонують місцевим жителям купити кілограм курячого філе за курсом 240 гривень, а упаковку спагеті — по 65 гривень.

В окупованому Маріуполі, зокрема, росіяни продають у супермаркетах продукти, які перебували в прифронтовому місті як гуманітарну допомогу.