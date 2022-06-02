Украинский корабль морской охраны "Донбасс" был замечен в Новороссийске, — СМИ (фото)

По информации журналистов, оккупанты перевезли украденное украинское судно из оккупированного Мариуполя. Сейчас оно находится в пункте базирования кораблей Новороссийской военно-морской базы РФ.

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Российские войска переправили украинский пограничный сторожевой корабль "Донбасс" (BG32) в порт Новороссийска, что в Краснодарском крае. Сейчас судно находится в пункте базирования кораблей Новороссийской военно-морской базы России. Об этом сообщает издание "Милитарный".

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[ + – ] Судно "Донбасс" в порту Новороссийска

Ранее стало известно, что украинский патрульный катер "Донбасс" частично утонул в оккупированном Мариуполе. Он принадлежит Государственной пограничной службе Украины.

[ + – ] Корабль "Донбасс" в порту Новороссийска

Что известно о судне

Весной 2014 года корабль переместился из оккупированного Крыма в Мариуполь, он был в составе Мариупольского отряда морской охраны. В 2016 году его отремонтировали на судоремонтном заводе в Мариуполе. В 2018 году тем же предприятием был произведен дополнительный ремонт судна.

Напомним, 31 мая стало известно, что боевики "ДНР" присвоили все суда, которые застряли в порту Мариуполе и заявили о создании торгового флота. Кроме того, глава "ДНР" Пушилин сообщил, что городской морской торговый порт уже отгружает продукцию, которая находилась на его территории. В частности, сухогруз "Астрахань" вышел из порта с грузом металла.

25 мая Фокус писал, что в Мариуполе обнаружили корабли, на которых ВС РФ могут воровать украинское зерно. Судя по спутниковым снимкам, возле причалов порта в Мариуполе находятся шесть иностранных судов. Общая стоимость запасов зерна и металла составляет более $170 млн.