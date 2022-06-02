Український корабель морської охорони "Донбас" помітили у Новоросійську, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, окупанти перевезли вкрадене українське судно з окупованого Маріуполя. Наразі воно знаходиться в пункті базування кораблів Новоросійської військово-морської бази РФ.

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Російські війська переправили український прикордонний сторожовий корабель "Донбас" (BG32) у порт Новоросійська, що у Краснодарському краї. Наразі судно знаходиться у пункті базування кораблів Новоросійської військово-морської бази Росії. Про це повідомляє видання "Мілітарний".

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[ + – ] Судно "Донбас" у порту Новоросійська

Раніше стало відомо, що український патрульний катер "Донбас" частково втопився в окупованому Маріуполі. Він належить Державній прикордонній службі України.

[ + – ] Корабель "Донбас" у порту Новоросійська

Що відомо про судно

Весною 2014 року корабель перемістився з окупованого Криму до Маріуполя, він був у складі Маріупольського загону морської охорони. У 2016 році його відремонтували на судноремонтному заводі у Маріуполі. У 2018 році те ж підприємство здійснило додатковий ремонт судна.

Нагадаємо, 31 травня стало відомо, що бойовики "ДНР" привласнили всі судна, які застрягли в порту Маріуполі та заявили про створення торговельного флоту. Крім того, глава "ДНР" Пушилін повідомив, що міський морський торговельний порт уже відвантажує продукцію, яка була на його території. Зокрема, суховантажне судно "Астрахань" вийшло з порту з вантажем металу.

25 травня Фокус писав, що у Маріуполі виявили кораблі, на яких ЗС РФ можуть красти українське зерно. Судячи із супутникових знімків, біля причалів порту в Маріуполі знаходяться шість іноземних суден. Загальна вартість запасів зерна та металу становить понад $170 млн.