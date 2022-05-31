"З'явився торговий флот". Донецькі бойовики привласнили судна, що застрягли в порту Маріуполя

За словами лідера бойовиків Пушиліна, експропрійовані ними кораблі стануть "торгівельним флотом" псевдо-республіки.

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Судна, що залишилися у морському порту Маріуполя після закінчення бойових дій, перейдуть у власність "ДНР", заявив ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін, констатувавши, що тепер у них з'явився торговий флот.

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За його словами, Маріупольський морський торговельний порт уже відвантажує продукцію, яка була на його території. Зокрема, суховантажне судно "Астрахань" вийшло з порту з вантажем металу. Планується, що надалі в Маріуполь доставлятимуть морем техніку та будматеріали для відновлення зруйнованих міст.

Пушилін також повідомив, що роботи з розмінування акваторії порту завершено. Іноземні судна покинули Маріуполь, а по кожному кораблю, що залишився, проходить перевірка.

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Нагадаємо, 25 травня "Радіо Свобода" опублікувало супутникові знімки з окупованого Маріуполя. На знімках зафіксовано кілька суден, за допомогою яких росіяни можуть вивозити українське зерно та метал.

За даними керівництва Маріупольського торговельного порту, на території підприємства залишалося приблизно 200 тис. тонн металу та чавуну загальною вартістю понад $170 млн. Більшість продукції належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. Окрім металопродукції на складах порт залишалося понад 3,4 тис. тонн зерна. Ще 9 тис. тонн завантажили на судно, яке не встигло вийти з порту до початку бойових дій.

30 травня радник мера непідконтрольного Україні міста Петро Андрющенко заявив про те, що в Маріупольському порту завершилося завантаження сталі на судно "Славутич" під російським прапором.

Раніше повідомлялося, що окупанти вивезли з Маріуполя українське медобладнання. Дорогу техніку виявили у донецькій клінічній лікарні, її доставили туди під виглядом подарунка від партії "Єдина Росія".