"Появился торговый флот". Донецкие боевики присвоили суда, застрявшие в порту Мариуполя

По словам лидера боевиков Пушилина, экспроприированные ими корабли станут "торговым флотом" псевдо-республики.

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Суда, которые остались в морском порту Мариуполя после окончания боевых действий, перейдут в собственность "ДНР", заявил главарь донецких боевиков Денис Пушилин, констатировав, что теперь у них появился торговый флот.

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По его словам, Мариупольский морской торговый порт уже отгружает продукцию, которая находилась на его территории. В частности, сухогруз "Астрахань" вышел из порта с грузом металла. Планируется, что в дальнейшем в Мариуполь будут доставлять морем технику и стройматериалы для восстановления разрушенных городов.

Пушилин также сообщил, что работы по разминированию акватории порта завершены. Иностранные суда покинули Мариуполь, а по каждому оставшемуся кораблю проходит проверка.

Напомним, 25 мая "Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки из оккупированного Мариуполя. На снимках зафиксированы несколько судов, с помощью которых россияне могут вывозить украинское зерно и металл.

По данным руководства Мариупольского торгового порта, на территории предприятия оставалось около 200 тыс. тонн металла и чугуна общей стоимостью свыше $170 млн. Большая часть продукции принадлежит компании "Метинвест" Рината Ахметова. Кроме металлопродукции на складах порт оставалось более 3,4 тыс. тонн зерна. Еще 9 тыс. тонн было загружено на судно, которое не успело выйти из порта до начала боевых действий.

39 мая советник мэра неподконтрольного Украине города Петр Андрющенко заявил о том, что в Мариупольском порту завершилась погрузка стали на судно "Славутич" под российским флагом.

Ранее сообщалось, что оккупанты вывезли из Мариуполя украинское медоборудование. Дорогостоящую технику обнаружили в донецкой клинической больнице, ее доставили туда под видом подарка от партии "Единая Россия".