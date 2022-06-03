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Военный Фокус Российско-украинская война

Нужно современное оружие: Стефанчук призвал Шольца поставлять Украине танки и БМП

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встреча шольца и стефанчука
Фото: defence blog | Танк Леопард

Спикер ВР отметил, что ВСУ могут работать и из оружия со складов, но современные образцы более эффективны. Поэтому армии нужны"Леопарды" и "Мардеры".

В Берлин прибыл спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, где он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается на странице спикера в Фейсбуке.

В ходе встречи Стефанчук призвал предоставить Украине современные БТР Marder и танки Leopard для сдерживания российской агрессии. Он подчеркнул, что украинской армии нужно современное оружие. ВСУ могут сражаться и оружием из старых запасов, однако Стефанчук отметил важность именно нового оружия так как оно более эффективно.

Также спикер ВР отметил, что поставки тяжелого немецкого оружия должны быть ускорены. Каждый день в Украине гибнет и получают ранения сотни людей.

"Было бы хорошо, если время между принятым решением и реальными поставками оружия было максимально сокращено", — подчеркнул Стефанчук.

Отметим, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall неоднократно заявлял о готовности передать Украине танки Леопард 1 и БМП Marder. Эти обращения блокировались немецким руководством. Производитель был готов отремонтировать, модернизировать и обучить украинские экипажи.

Напомним, 1 июня Шольц анонсировал передачу ПВО IRIS-T SLM Украине. Однако на складах этого оружия нет, поэтому они будут передаваться сразу после производства.