Потрібна сучасна зброя: Стефанчук закликав Шольца постачати Україні танки та БМП

Спікер ВР зазначив, що ЗСУ можуть працювати і зі зброї зі складів, але сучасні зразки ефективніші. Тому армії потрібні "Леопарди" та "Мардери".

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До Берліна прибув спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, де він зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляється на сторінці спікера у "Фейсбуці".

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Під час зустрічі Стефанчук закликав надати Україні сучасні БТР Marder і танки Leopard для стримування російської агресії. Він підкреслив, що українській армії потрібна сучасна зброя. ЗСУ можуть боротися і зброєю зі старих запасів, проте Стефанчук наголосив на важливості саме нової зброї, оскільки вона ефективніша.

Також спікер ВР зазначив, що постачання важкої німецької зброї має бути прискорено. Щодня в Україні гинуть і зазнають поранень сотні людей.

"Було б добре, якби час між ухваленням рішення та реальним постачанням зброї був максимально скорочений", — підкреслив Стефанчук.

Зазначимо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall неодноразово заявляв про готовність передати Україні танки "Леопард 1" і БМП Marder. Ці звернення блокувалися німецьким керівництвом. Виробник був готовий відремонтувати, модернізувати й навчити українські екіпажі.

Нагадаємо, 1 червня Шольц анонсував передачу ППО IRIS-T SLM Україні. Проте на складах цієї зброї немає, тому вони передаватимуться одразу після виробництва.