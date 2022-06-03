"Как в Средневековье": постпред США при ОБСЕ рассказал о методах войны РФ в Украине

По словам Майкла Карпендера, у России есть много современного вооружения: высокоточных ракет и управляемых боеприпасов. Однако в Кремле ведут войну против гражданского населения, чтобы вынудить его уехать из захваченных территорий.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия воюет, как во время Средневековья, совершая массовые убийства мирных жителей, уничтожая жилые дома и грабя ресурсы на оккупированных территориях. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания, передает корреспондент украинского новостного агентства "Укринформ".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую осуществляет РФ", — сказал он.

По словам Карпентера, у России есть много современного оружия: высокоточные крылатые ракеты, управляемые боеприпасы, которые можно запускать с моря, воздуха и суши. Он считает, что в Кремле ведут войну против гражданского населения, чтобы вынудить его уехать с собственных домов и таким образом избавиться от него на оккупированных территориях.

Постпред США добавил, что грабеж ресурсов на захваченных украинских территориях является "еще одной средневековой тактикой".

"Садистские зверства и очень целенаправленный процесс "фильтрации" вполне могут иметь цель. Особенно, если этой целью является отрицание самой концепции украинской государственности в районах, которые сейчас контролирует РФ, чтобы легче поглотить эти части Украины", — заявил Майкл Карпентер.

Напомним, 3 июня в ВМС Украины заявили, что Россия запускает ракеты с военных кораблей, пряча их за гражданскими судами. По информации ведомства, командование РФ выключает у гражданских кораблей систему идентификации, что не дает их отличить от военных суден.

Ранее, 26 мая СМИ сообщали, что российские военные отправили в РФ 58 тонн посылок с награбленным из Украины. По информации журналистов, чаще всего украденное оккупанты отправляют в Москву и Екатеринбург, а также в город Юрга, где живет всего 80 тыс. человек, но стоят три военных части.