"Як у Середньовіччі": постпред США при ОБСЄ розповів про методи війни РФ в Україні

За словами Майкла Карпендера, Росія має багато сучасного озброєння: високоточних ракет і керованих боєприпасів. Однак у Кремлі ведуть війну проти цивільного населення, щоб змусити його виїхати із захоплених територій.

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Росія воює, як під час Середньовіччя, роблячи масові вбивства мирних жителів, знищуючи житлові будинки та грабуючи ресурси на окупованих територіях. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання, передає кореспондент Української новинної агенції "Укрінформ".

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"15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює РФ", — сказав він.

За словами Карпентера, Росія має багато сучасної зброї: високоточні крилаті ракети, керовані боєприпаси, які можна запускати з моря, повітря і суші. Він вважає, що в Кремлі ведуть війну проти цивільного населення, щоб змусити його виїхати з власних домівок і таким чином позбутися його на окупованих територіях.

Постпред США додав, що пограбування ресурсів на захоплених українських територіях є "ще однією середньовічною тактикою".

"Садистські звірства і дуже цілеспрямований процес "фільтрації" цілком можуть мати ціль. Особливо, якщо цією ціллю є заперечення самої концепції української державності в районах, які зараз контролює РФ, щоб легше поглинути ці частини України", — заявив Майкл Карпентер.

Нагадаємо, 3 червня у ВМС України заявили, що Росія запускає ракети з військових кораблів, ховаючи їх за цивільними суднами. За інформацією відомства, командування РФ вимикає в цивільних кораблів систему ідентифікації, що не дає їх відрізнити від військових суден.

Раніше, 26 травня ЗМІ повідомляли, що російські військові відправили в РФ 58 тонн посилок із награбованим із України. За інформацією журналістів, найчастіше вкрадене окупанти відправляють до Москви та Єкатеринбурга, а також до міста Юрга, де живе всього 80 тис. людей, але стоять три військові частини.