ВСУ продолжают отодвигать ВС РФ в Северодонецке и продвинулись на 20%, — Гайдай (видео)

По словам главы Луганской ОВА, город был захвачен на 70%, но теперь россияне контролируют около 50% территорий города. Он также заявил, что полный захват региона в ближайшее время нереален.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинским военным удалось отодвинуть российские войска в Северодонецке Луганской области на 20%. Он рассказал, что город был захвачен на 70%, но теперь россияне контролируют около 50% территории города. Об этом чиновник сообщил в эфире национального марафона украинских телеканалов.

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Гайдай также ответил на предположения британской разведки о том, что армия России сможет захватить Луганскую область в ближайшие две недели. По его словам, это сейчас нереальная цель для них.

"Я слышал много раз, что Северодонецк взят ВС РФ. Так вот хочу сказать — нет. Более того, если раньше ситуация была тяжелая, и было захвачено около 70% города, то сейчас на 20% отодвинули назад. Я вижу то подкрепление, которое приходит к нашим военным и я понимаю, что 2 недели — нет, не реально, не возьмут", — заявил он.

Глава ОВА также рассказал, что погибших российских военных в боях за город очень много, также уничтожается много техники. Однако оккупанты пытаются перебрасывать дополнительные силы и идти в наступлении, чтобы захватить Северодонецк, а боевики "ДНР" отказываются воевать за "ЛНР".

Чего не хватает украинским военным

По словам Сергея Гайдая, бойцам ВСУ в целом по всему фронту не хватает дальнобойной артиллерии.

"Как воюет Россия: они просто час обстреливают наши позиции. Потом бросают роту свежемобилизированных людей, они погибают. Понимают, что не подавлены огневые точки и опять начинают обстреливать… Вот так они шаг за шагом продвигаются", — сказал он.

Чиновник добавил, что как только в Украину поступит необходимое дальнобойное оружие от Запада, то украинские военные отодвинут вражескую артиллерию от украинских позиций.

"И тогда российская пехота просто побежит", — подытожил он.

Напомним, 3 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык рассказал, что украинские военные отбросили ВС РФ от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка — Метелкино и Белогоровки. Однако оккупанты все еще пытаются окружить группировку ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что после попыток захватить Северодонецк россияне не смогут захватить Донецкую область. По их словам, это связанно с большими потерями при штурме города.