ЗСУ продовжують відсувати ЗС РФ у Сєвєродонецьку і просунулися на 20%, — Гайдай (відео)

За словами голови Луганської ОВА, місто було захоплене на 70%, але тепер росіяни контролюють близько 50% територій міста. Він також заявив, що повне захоплення регіону найближчим часом нереальне.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українським військовим вдалося відсунути російські війська у Сєвєродонецьку на 20%. Він розповів, що місто було захоплене на 70%, але тепер росіяни контролюють близько 50% території міста. Про це урядовець повідомив в ефірі національного марафону українських телеканалів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Гайдай також відповів на припущення британської розвідки про те, що армія Росії зможе захопити Луганську область у найближчі два тижні. За його словами, це зараз нереальна ціль для них.

"Я чув багато разів, що Сєвєродонецьк узятий ЗС РФ. Так от хочу сказати — ні. Більше того, якщо раніше ситуація була важка, і було захоплено близько 70% міста, то зараз на 20% відсунули назад. Я бачу те підкріплення, яке приходить до наших військових і я розумію, що 2 тижні — ні, не реально, не візьмуть”, — заявив він.

Глава ОВА також розповів, що загиблих російських військових у боях за місто дуже багато, також знищується багато техніки. Проте окупанти намагаються перекидати додаткові сили та йти в наступ, щоб захопити Сєвєродонецьк, а бойовики "ДНР" відмовляються воювати за "ЛНР".

Чого не вистачає українським військовим

За словами Сергія Гайдая, бійцям ЗСУ загалом по всьому фронту не вистачає далекобійної артилерії.

"Як воює Росія: вони просто годину обстрілюють наші позиції. Потім кидають роту свіжомобілізованих людей, вони гинуть. Розуміють, що не подавлені вогневі точки і знову починають обстрілювати... Ось так вони крок за кроком просуваються", — сказав він.

Чиновник додав, що як тільки в Україну надійде потрібна далекобійна зброя від Заходу, то українські військові відсунуть ворожу артилерію від українських позицій.

"І тоді російська піхота просто побіжить", — підсумував він.

Нагадаємо, 3 червня спікер Міноборони України Олександр Мотузяник розповів, що українські військові відкинули ЗС РФ від двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька — Метьолкіного та Білогорівки. Проте окупанти все ще намагаються оточити угруповання ЗСУ у районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що після спроб захопити Сєвєродонецьк росіяни не зможуть захопити Донецьку область. За їхніми словами, це пов'язано з великими втратами під час штурму міста.