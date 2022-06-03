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ЗСУ відкинули війська РФ від двох селищ біля Сєвєродонецька: ворог зазнав втрат (карта)

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Фото: Flickr | ЗСУ відкинули сили ворога від двох селищ у Луганській області

Спікер Міноборони України Олександр Мотузняк повідомив, що наші бійці звели нанівець спроби захопити Метьолкіно та Білогорівку.

Бійці Збройних сил України відкинули війська противника від двох населених пунктів неподалік Сєвєродонецька Луганської області — Метьолкіне та Білогорівки. Противник зазнав втрат і відступив. Про це під час брифінгу в п'ятницю, 3 червня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За словами представника оборонного відомства, сили супротивника зосередилися на спробах оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська. При цьому на Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ, за словами спікера Міноборони, "звели нанівець спроби окупантів захопити" Метьолкіно та Білогорівку. У результаті підрозділи Збройних сил РФ у цих районах зазнали втрат і відійшли.

Мотузяник додав, що вранці 3 червня окупанти за підтримки авіації вели штурм у житлових кварталах у центрі Сєвєродонецька та зазнали втрат. Зараз у місті продовжуються активні бойові дії, зазначив спікер Міноборони.

Представник відомства з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ повідомив, що за минулу добу українські військові відбили 5 атак супротивника, знищили 5 танків, 3 артилерійські системи, 3 броньовані бойові машини та 3 безпілотники типу "Орлан".

Нагадаємо, за оцінками фахівців, після понесених втрат у Сєвєродонецьку в окупантів навряд чи залишаться сили на захоплення значної території Донецької області.

Також керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ можуть звільнити Сєвєродонецьк від російських сил.