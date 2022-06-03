ЗСУ відкинули війська РФ від двох селищ біля Сєвєродонецька: ворог зазнав втрат (карта)

Спікер Міноборони України Олександр Мотузняк повідомив, що наші бійці звели нанівець спроби захопити Метьолкіно та Білогорівку.

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Бійці Збройних сил України відкинули війська противника від двох населених пунктів неподалік Сєвєродонецька Луганської області — Метьолкіне та Білогорівки. Противник зазнав втрат і відступив. Про це під час брифінгу в п'ятницю, 3 червня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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За словами представника оборонного відомства, сили супротивника зосередилися на спробах оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська. При цьому на Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ, за словами спікера Міноборони, "звели нанівець спроби окупантів захопити" Метьолкіно та Білогорівку. У результаті підрозділи Збройних сил РФ у цих районах зазнали втрат і відійшли.

Мотузяник додав, що вранці 3 червня окупанти за підтримки авіації вели штурм у житлових кварталах у центрі Сєвєродонецька та зазнали втрат. Зараз у місті продовжуються активні бойові дії, зазначив спікер Міноборони.

Представник відомства з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ повідомив, що за минулу добу українські військові відбили 5 атак супротивника, знищили 5 танків, 3 артилерійські системи, 3 броньовані бойові машини та 3 безпілотники типу "Орлан".

Нагадаємо, за оцінками фахівців, після понесених втрат у Сєвєродонецьку в окупантів навряд чи залишаться сили на захоплення значної території Донецької області.

Також керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ можуть звільнити Сєвєродонецьк від російських сил.