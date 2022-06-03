ВСУ отбросили войска РФ от двух поселков возле Северодонецка: враг понес потери (карта)

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузняк сообщил, что наши бойцы свели на нет попытки захватить Метелкино и Белогоровку.

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Бойцы Вооруженных сил Украины отбросили войска противника от двух населенных пунктов неподалеку от Северодонецка Луганской области — Метелкино и Белогоровки. Противник понес потери и отступил. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 3 июня, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

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По словам представителя оборонного ведомства, силы противника сосредоточились на попытки окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска. При этом на Северодонецком направлении ВСУ, по словам спикера Минобороны, "свели на нет попытки оккупантов захватить" Метелкино и Белогоровку. В результате подразделения Вооруженных сил РФ в этих районах понесли потери и отошли.

Мотузянык добавил, что утром 3 июня оккупанты при поддержке авиации вели штурм в жилых кварталах в центре Северодонецка и понесли потери. На данный момент в городе продолжаются активные боевые действия, отметил спикер Минобороны.

Представитель ведомства со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ сообщил, что за минувшие сутки украинские военные отбили 5 атак противника, уничтожили 5 танков, 3 артиллерийские системы, 3 бронированные боевые машины и 3 беспилотника типа "Орлан".

Напомним, по оценкам специалистов, после понесенных потерь в Северодонецке у оккупантов вряд ли останутся силы на захват значительной территории Донецкой области.

Также руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ могут освободить Северодонецк от российских сил.