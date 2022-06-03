Съемочная группа Reuters попала под обстрел возле Северодонецка, есть жертвы, — CNN

Под огонь попал автомобиль, в котором журналисты агентства Reuters направлялись для съемки репортажа о боях за Луганскую область.

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Съемочная группа Reuters попала под обстрел в районе прифронтового города Северодонецк. Об этом информирует телеканал CNN, получивший от информационного агентства подтверждение о ЧП.

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По данным СМИ, съемочная группа Reuters попала под обстрел в районе Северодонецка, куда направлялась для записи репортажа о боях за Луганскую область. Сообщается, что в результате ЧП двое журналистов получили легкие ранения, а водитель автомобиля погиб.

Известно, что транспортное средство для съемочной группы Reuters выделили пророссийские боевики. Помимо этого, погибший в результате обстрела водитель также был "человеком" от оккупационной администрации ОРЛО.

"Агентство Reuters выражает глубочайшие соболезнования семье водителя в связи с утратой", — говорится в сообщении.

Другие подробности обстрела автомобиля, в котором находилась съемочная группа Reuters, не сообщались.

Напомним, 3 июня Министерство обороны Украины сообщило об успешной спецоперации ВСУ в районе Северодонецка. По данным ведомства, украинским военнослужащим удалось отбросить подразделения ВС РФ от населенных пунктов Белогоровка и Метелкино. В ходе боестолкновения оккупанты понесли потери среди личного состава и боевой техники, из-за чего были вынуждены отступить.

Также сообщалось, что украинская армия может полностью освободить Северодонецк. Как отмечал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, подразделения ВСУ, несмотря на концентрацию российских войск,совершают определенные операции и выбивают противников с улиц, тем самым пробиваясь вглубь прифронтового города.