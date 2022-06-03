Знімальна група Reuters потрапила під обстріл біля Сєвєродонецька, є жертви — CNN

Під вогонь потрапив автомобіль, у якому журналісти агентства Reuters прямували для зйомки репортажу про бої за Луганську область.

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Знімальна група Reuters потрапила під обстріл у районі прифронтового міста Сєвєродонецьк. Про це інформує телеканал CNN, який отримав від інформаційного агентства підтвердження про НП.

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За даними ЗМІ, знімальна група Reuters потрапила під обстріл у районі Сєвєродонецька, куди прямувала для запису репортажу про бої за Луганську область. Повідомляється, що внаслідок НП двоє журналістів отримали легкі поранення, а водій автомобіля загинув.

Відомо, що транспортний засіб для знімальної групи Reuters виділили проросійські бойовики. Крім того, загиблий внаслідок обстрілу водій також був "людиною" від окупаційної адміністрації ОРЛО.

"Агентство Reuters висловлює найглибші співчуття сім'ї водія у зв'язку із втратою", — йдеться у повідомленні.

Інші подробиці обстрілу автомобіля, в якому була знімальна група Reuters, не повідомлялися.

Нагадаємо, 3 червня Міністерство оборони України повідомило про успішну спецоперацію ЗСУ в районі Сєвєродонецька. За даними відомства, українським військовослужбовцям вдалося відкинути підрозділи ЗС РФ від населених пунктів Білогорівка та Метьолкіне. Під час бойових зіткнень окупанти зазнали втрат серед особового складу та бойової техніки, через що були змушені відступити.

Також повідомлялося, що українська армія може повністю звільнити Сєвєродонецьк. Як зазначав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, підрозділи ЗСУ, незважаючи на концентрацію російських військ, здійснюють певні операції і вибивають супротивників з вулиць, тим самим пробиваючись углиб прифронтового міста.