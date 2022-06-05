Обстрел Донецка из РСЗО мог быть очередной провокацией РФ, — эксперт

Эксперт по информационной безопасности Тарас Дзюба считает, что РФ выгодна подобная провокация, например, чтобы призвать Запад прекратить поставки оружия Украине.

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Вчера, 4 июня под обстрел попал жилой сектор временно оккупированного Донецка. Профессор информационной безопасности Тарас Дзюба предупреждает, что это была операция "под чужим флагом".

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Один из микрорайонов Донецка обстреляла реактивная артиллерия — "Ураганы" и "Грады", российские пропагандисты тут же обвинили в обстреле украинских военных. Однако сами местные жители не верят в удар со стороны ВСУ. В комментариях к видео в телеграм-канале "Типичный Донецк" жители пишут, что слышали "вылет" из Макеевки, а через пару секунд, снаряды ударили по Донецку.

[ + – ] Обстрел Донецка, комментарии местных жителей [ + – ] Обстрел Донецка, комментарии местных жителей [ + – ] Обстрел Донецка, комментарии местных жителей

Аналитик также указывает на то, что в разных телеграм-канал предупреждали о подготовке возможной провокации в тот день. Жители видели более 30 машин РСЗО "Смерч" и "Ураган", а также пару машин "Точка-У" в оккупированной Макеевке, что могло говорить об очередной операции против мирных жителей.

Почему провокация выгодна для России

Дзюба отмечает, что для России выгоден обстрел Донецка по таким причинам:

можно апеллировать к международному сообществу с требованием прекратить поставки оружия так как оно используется против гражданских;

обстрел будет очередным обвинением Украины в попытках уничтожить "ДНР" в нарушение Международного гуманитарного права. Эти обвинения снизят авторитет Украины, а также вызовет еще больше негатива жителей Донецка к Украине;

удар может стать определенным сообщением для жителей под оккупацией, который должен показать, что российские кураторы не довольны низкой мотивацией жителей ОРДО воевать против Украины.

Напомним, съемочная группа Reuters попала под обстрел в районе Северодонецка. В результате обстрелов погиб водитель, а двое журналистов получили ранения.

Сегодня, 5 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву — ракета попала в Дарницкий вагоноремонтный завод.