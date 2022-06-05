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Обстріл Донецька з РСЗВ міг бути черговою провокацією РФ, — експерт

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провокація Росії в Донецьку
Обстріл центру Донецька

Експерт з інформаційної безпеки Тарас Дзюба вважає, що РФ вигідна подібна провокація, наприклад, щоб закликати Захід припинити постачання зброї Україні.

Учора, 4 червня, під обстріл потрапив житловий сектор тимчасово окупованого Донецька. Професор інформаційної безпеки Тарас Дзюба попереджає, що це була операція "під чужим прапором".

Один із мікрорайонів Донецька обстріляла реактивна артилерія — "Урагани" та "Гради", російські пропагандисти відразу звинуватили в обстрілі українських військових. Проте самі місцеві жителі не вірять в удар із боку ЗСУ. У коментарях до відео в телеграм-каналі "Типовий Донецьк" жителі пишуть, що чули "виліт" із Макіївки, а за кілька секунд снаряди вдарили по Донецьку.

Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів
Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів
Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів
Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів
Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів
Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів
Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів
Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів
Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів

Аналітик також вказує на те, що в різних телеграм-каналах попереджали про підготовку можливої провокації того дня. Жителі бачили понад 30 машин РСЗВ "Смерч" та "Ураган", а також кілька машин "Точка-У" в окупованій Макіївці, що могло говорити про чергову операцію проти мирних жителів.

Чому провокація вигідна для Росії

Дзюба зазначає, що для Росії вигідно обстріл Донецька з таких причин:

  • можна апелювати до міжнародного співтовариства з вимогою припинити постачання зброї, оскільки вона використовується проти цивільних;
  • обстріл буде черговим звинуваченням України у спробах знищити ДНР порушуючи Міжнародне гуманітарне право. Ці звинувачення знизять авторитет України, а також викличуть ще більше негативу донеччан до України;
  • удар може стати певним повідомленням для мешканців під окупацією, який має показати, що російські куратори незадоволені низькою мотивацією мешканців ОРДО воювати проти України.

Нагадаємо, знімальна група Reuters потрапила під обстріл у районі Сєвєродонецька. Унаслідок обстрілу загинув водій, а двоє журналістів отримали поранення.

Сьогодні, 5 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву — ракета влучила у Дарницький вагоноремонтний завод.