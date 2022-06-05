Обстріл Донецька з РСЗВ міг бути черговою провокацією РФ, — експерт

Експерт з інформаційної безпеки Тарас Дзюба вважає, що РФ вигідна подібна провокація, наприклад, щоб закликати Захід припинити постачання зброї Україні.

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Учора, 4 червня, під обстріл потрапив житловий сектор тимчасово окупованого Донецька. Професор інформаційної безпеки Тарас Дзюба попереджає, що це була операція "під чужим прапором".

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Один із мікрорайонів Донецька обстріляла реактивна артилерія — "Урагани" та "Гради", російські пропагандисти відразу звинуватили в обстрілі українських військових. Проте самі місцеві жителі не вірять в удар із боку ЗСУ. У коментарях до відео в телеграм-каналі "Типовий Донецьк" жителі пишуть, що чули "виліт" із Макіївки, а за кілька секунд снаряди вдарили по Донецьку.

[ + – ] Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів [ + – ] Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів [ + – ] Обстріл Донецька, коментарі місцевих жителів

Аналітик також вказує на те, що в різних телеграм-каналах попереджали про підготовку можливої провокації того дня. Жителі бачили понад 30 машин РСЗВ "Смерч" та "Ураган", а також кілька машин "Точка-У" в окупованій Макіївці, що могло говорити про чергову операцію проти мирних жителів.

Чому провокація вигідна для Росії

Дзюба зазначає, що для Росії вигідно обстріл Донецька з таких причин:

можна апелювати до міжнародного співтовариства з вимогою припинити постачання зброї, оскільки вона використовується проти цивільних;

обстріл буде черговим звинуваченням України у спробах знищити ДНР порушуючи Міжнародне гуманітарне право. Ці звинувачення знизять авторитет України, а також викличуть ще більше негативу донеччан до України;

удар може стати певним повідомленням для мешканців під окупацією, який має показати, що російські куратори незадоволені низькою мотивацією мешканців ОРДО воювати проти України.

Нагадаємо, знімальна група Reuters потрапила під обстріл у районі Сєвєродонецька. Унаслідок обстрілу загинув водій, а двоє журналістів отримали поранення.

Сьогодні, 5 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву — ракета влучила у Дарницький вагоноремонтний завод.