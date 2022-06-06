Появились фото и видео последствий ракетного удара по Киеву

Снимки опровергают заявления Минобороны РФ о том, что на территории Дарницкого вагоноремонтного завода находилась бронетехника. Оккупанты нанесли удары по зерновозам.

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Ранним утром 5 июня россияне ударили четырьмя крылатыми ракетами по ДВРЗ, расположенному на левом берегу Киева. Главный верифицированный телеграм-канал о событиях в стране Ukraine NOW опубликовал фото и видео, которые запечатлели последствия бомбардировки.

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"Российская пропагандистская машина через свое Минобороны поспешила сделать заявление, что на территории ДВРЗ были размещены предоставленные украинскими партнерами танки Т-72 и другая бронетехника, — сказано в сообщении. — Фото и видео с места бомбардировки от украинских и международных журналистов – вместо тысячи слов. Ни одного танка – только грузовые вагоны".

Ранее глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что на территории завода нет военной техники. ДВРЗ ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые используют для вывоза экспортной продукции. Во время ракетной атаки один сотрудник предприятия получил ранения.

Момент обстрела завода попал на видео, эти кадры быстро разлетелись по Сети.

Напомним, одна из крылатых ракет, похожая на "Калибр", нацеленная в сторону Киева, пролетела на критично низкой высоте над Южноукраинской АЭС. В "Энергоатоме" расценили это, как акт ядерного терроризма: даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, способен вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации.