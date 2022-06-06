З'явилися фото та відео наслідків ракетного удару по Києву

Знімки спростовують заяви Міноборони РФ про те, що на території Дарницького вагоноремонтного заводу була бронетехніка. Окупанти завдали ударів по зерновозах.

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Рано-вранці, 5 червня, росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по ДВРЗ, розташованому на лівому березі Києва. Головний верифікований телеграм-канал про події в країні Ukraine NOW опублікував фото та відео, які зняли наслідки бомбардування.

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"Російська пропагандистська машина через своє Міноборони поспішила зробити заяву, що на території ДВРЗ розміщували надані українськими партнерами танки Т-72 та іншу бронетехніку, — сказано в повідомленні. — Фото та відео з місця бомбардування від українських та міжнародних журналістів — замість тисячі слів. Жодного танка — лише вантажні вагони".

Раніше глава "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявив, що на території заводу немає військової техніки. ДВРЗ ремонтував напіввагони та зерновози, які використовують для вивезення експортної продукції. Під час ракетної атаки один працівник підприємства отримав поранення.

Момент обстрілу заводу потрапив на відео, ці кадри швидко розлетілися мережею.

Нагадаємо, одна з крилатих ракет, схожа на "Калібр", націлена у бік Києва, пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС. В "Енергоатомі" розцінили це як акт ядерного тероризму: навіть найменший уламок ракети, який може потрапити в енергоблок, здатний спричиинити ядерну катастрофу і витік радіації.