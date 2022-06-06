Провалились в экономии сил: OSINT-аналитики об основной проблеме российской армии

Армия РФ научилась накапливать ресурсы на одном направлении, достигая преимущества в силе 7 к 1. Однако аналитики утверждают, что в долгосрочной перспективе у ВС РФ возникнут проблемы.

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Группа OSINT-аналитиков All Source News опубликовали свой анализ о том, как воюет российская армия, и в чем у них есть провалы. Его перевод опубликовали "Тексти".

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ВС РФ научились накапливать силы

Россия имеет определенный успех с накоплением боевой силы на локальных участках фронта, в частности на Донбассе. Однако аналитики обращают внимание на то, что характер сил, которые они накапливают, говорит об их военной неумелости. Существует два ключевых принципа — масса и экономия силы.

Масса нужна для сосредоточения эффекта от применения боевой силы в самом выгодном месте и времени с целью получения решающих результатов.

Экономия силы — это взвешенное использование и сосредоточение сил с целью минимального использования ключевой боевой силы на выполнение второстепенных задач и привлечение максимально возможной боевой силы к выполнению первостепенных задач. Это согласно военной доктрины США о ведении общевойсковых операций JP 3-0.

Тактика ВС РФ — превосходство над ВСУ в 7 раз

Как пишут авторы, Генштаб РФ не способен планировать и привлекать личный состав для выполнения операций по всей Украине. Они могут совладать только с коротким фронтом на 50 км при помощи 5-6 БТГ.

Сама тактика российских войск состоит в накоплении большого количества войск и массированных артударах. При этом используется простая тактика и на небольшом отрезке фронта.

ВС РФ достигают превосходства в силах 7 к 1. Для этого они перебрасывают силы с других направлений, что позволяет ВСУ идти в контрнаступление, например, на Харьковском и Херсонском направлениях.

Численное преимущество 7 к 1 не является целесообразным принципу экономии сил. Классическая доктрина говорит о том, что для наступательных действий нужно иметь превосходство 3 к 1. Однако этого преимущества можно достичь и благодаря современному оружию или огневой мощи. Например, если у врага 1 танк Т-55, то для его уничтожения не нужно 3 танков "Абрамс". Одного "Абрамса" будет достаточно, чтобы уничтожить 3 танка Т-55. Таким образом меньшим числом можно получить превосходство.

ВС РФ провалились в экономии сил

Существует два вида операций — форсированные и направленные.

Форсированная операция проводится с применением частных приказов командиров и с минимальной подготовкой. Делается ставка на скорость выполнения приказа, а не на подготовку. Направленная операция — это более длительная операция с разработкой нескольких вариантов развития событий, с проработкой детальных действий.

Российское руководство делает ставку как раз на первый вид операций, считают аналитики. А украинская армия наоборот, действует направленными операциями.

Из-за схожего вооружения ВС РФ должны привлекать больше личного состава для достижения успеха. РФ создает превосходство сил 7:1 говорит о том, что они не способны действовать на тактическом уровне.

"Все, на что они способны — это обеспечивать такое большое численное превосходство для поучения побед, потому что больше они ничего не могут предложить", — утверждают аналитики.

Чем грозит форсированная тактика ВС РФ?

Модель накопления существенных сил на одном участке в долгосрочной перспективе приведет к тому, что подразделения будут терять свою эффективность. Несмотря на способность ВС РФ накапливать массу, они с треском проваливают экономию силы.

После достижения первоначального результата войсками РФ, украинская сторона сооружает эффективные линии обороны и проводит ограниченные контратаки. Российские потери накапливаются, снижая первоначальное количественное преимущество.

"Если Россия не прибегнет к массовой мобилизации или не развалится украинская оборона (маловероятно), то мы, похоже, наблюдаем сейчас первые признаки затяжной фазы боевых действий, которой будет присуще меньшее количество российских наступательных операций. Похоже, эта война еще не близка к концу", — резюмируют авторы.

Напомним, по словам главы ГУР Буданова, ВС РФ имеют 10-кратное преимущество над ВСУ на некоторых направлениях.