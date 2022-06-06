ВСУ постепенно вытесняют врага из Северодонецка, — глава ГУР Буданов (фото)

По словам главы военной разведки, на некоторых направлениях у российской армии превосходство в артиллерии в десять раз.

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Украинские военные постепенно вытесняют российские войска из Северодонецка несмотря на превосходство врага в артиллерии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Начальник ГУР Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений разведки в Северодонецке. Населенный пункт является "самым горячим" направлением в российско-украинской войне. На определенных участках вражеской артиллерии в десять раз больше, чем у украинской стороны.

Несмотря на тяжелые бои и преимущество врага в артиллерии Буданов отмечает, что ВСУ постепенно вытесняет вражеские войска.

[ + – ] Буданов в Северодонецке

Вместе с тем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в городе несколько ухудшилась, бои идут очень динамично. Украинская армия ныне контролирует промышленную зону и квартал рядом с ней. Количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилась в десятки раз.

Напомним, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что информация об освобождении половины Северодонецка неправдива.

5 июня британская разведка также сообщила, что за сутки ВСУ удались контратаки в Северодонецке. По мнению аналитиков разведки, это, вероятнее всего, свело на нет оперативный импульс российской группировки.