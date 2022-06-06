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ЗСУ поступово витісняють ворога із Сєвєродонецька, — голова ГУР Буданов (фото)

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ситуація у сєверодонецьку
Фото: Міноборони України | Кирило Буданов побував у Сєвєродонецьку

За словами голови військової розвідки, на деяких напрямках російська армія має перевагу в артилерії у десять разів.

Українські військові поступово витісняють російські війська із Сєвєродонецька, незважаючи на перевагу ворога в артилерії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Начальник ГУР Міноборони генерал-майор Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів розвідки у Сєвєродонецьку. Населений пункт є "найгарячішим" напрямком у російсько-українській війні. На певних ділянках ворожої артилерії вдесятеро більше, ніж українська сторона.

Незважаючи на важкі бої та перевагу ворога в артилерії Буданов зазначає, що ЗСУ поступово витісняє ворожі війська.

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Буданов у Сєвєродонецьку

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ситуація в місті дещо погіршилася, бої йдуть дуже динамічно. Українська армія нині контролює промислову зону та квартал поруч із нею. Кількість обстрілів Сєвєродонецька та Лисичанська збільшилась у десятки разів.

Нагадаємо, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що інформація про звільнення половини Сєвєродонецька неправдива.

5 червня британська розвідка також повідомила, що за добу ЗСУ вдалися контратаки у Сєвєродонецьку. На думку аналітиків розвідки, це, найімовірніше, звело нанівець оперативний імпульс російського угруповання.