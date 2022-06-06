Провалилися в економії сил: OSINT-аналітики про основну проблему російської армії

Армія РФ навчилася накопичувати ресурси на одному напрямку, досягаючи переваги в силі 7 до 1. Проте аналітики стверджують, що в довгостроковій перспективі в ЗС РФ виникнуть проблеми.

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Група OSINT-аналітиків All Source News опублікувала свій аналіз про те, як воює російська армія, і в чому вони мають провали. Його переклад опублікували "Тексти".

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OSINT-аналіз — це розвідка на основі відкритих даних.

ЗС РФ навчилися накопичувати сили

Росія має певний успіх із накопиченням бойової сили на локальних ділянках фронту, зокрема на Донбасі. Проте аналітики звертають увагу на те, що характер сил, які вони накопичують, говорить про їхню військову невмілість. Існує два ключові принципи — маса й економія сили.

Маса потрібна для зосередження ефекту від застосування бойової сили у найвигіднішому місці та часі з метою отримання вирішальних результатів.

Економія сили — це виважене використання і зосередження сил із метою мінімального використання ключової бойової сили на виконання другорядних завдань і залучення максимально можливої бойової сили до виконання першочергових завдань. Це згідно з військовою доктриною США про ведення загальновійськових операцій JP 3-0.

Тактика ЗС РФ — перевага над ЗСУ в 7 разів

Як пишуть автори, Генштаб РФ не здатний планувати та залучати особовий склад для виконання операцій по всій Україні. Вони можуть впоратися тільки з коротким фронтом на 50 км за допомогою 5-6 БТГ.

Власне тактика російських військ полягає у накопиченні великої кількості військ і масованих артударах. Водночас використовується проста тактика на невеликому відрізку фронту.

ЗС РФ досягають переваги в силах 7 до 1. Для цього вони перекидають сили з інших напрямків, що дозволяє ЗСУ йти у контрнаступ, наприклад, на Харківському та Херсонському напрямах.

Чисельна перевага 7 до 1 не є доцільною принципом економії сил. Класична доктрина говорить про те, що для наступальних дій потрібно мати перевагу 3 до 1. Однак цієї переваги можна досягти і завдяки сучасній зброї чи вогневій потужності. Наприклад, якщо у ворога 1 танк Т-55, то для його знищення не потрібно 3 танки "Абрамс". Одного "Абрамса" буде достатньо, щоб знищити 3 танки Т-55. Так, меншою кількістю можна отримати перевагу.

ЗС РФ провалилися в економії сил

Існує два види операцій — форсовані та спрямовані.

Форсована операція проводиться із застосуванням приватних наказів командирів і з мінімальною підготовкою. Робиться ставка на швидкість виконання наказу, а не на підготовку. Спрямована операція — це триваліша операція з розробкою кількох варіантів розвитку подій, з опрацюванням детальних дій.

Російське керівництво робить ставку якраз на перший вид операцій, вважають аналітики. А українська армія навпаки діє спрямованими операціями.

Через схоже озброєння ЗС РФ повинні залучати більше особового складу для досягнення успіху. РФ створює перевагу сил 7:1 говорить про те, що вони не здатні діяти на тактичному рівні.

"Усе, на що вони здатні — це забезпечувати таку велику чисельну перевагу для повчання перемог, тому що вони більше нічого не можуть запропонувати", — стверджують аналітики.

Чим загрожує форсована тактика ЗС РФ?

Модель накопичення істотних сил на одній ділянці у довгостроковій перспективі призведе до того, що підрозділи втрачатимуть свою ефективність. Незважаючи на здатність ЗС РФ накопичувати масу, вони з тріском провалюють економію сили.

Після досягнення початкового результату військами РФ українська сторона споруджує ефективні лінії оборони та проводить обмежені контратаки. Російські втрати накопичуються, знижуючи початкову кількісну перевагу.

"Якщо Росія не вдасться до масової мобілізації або не розвалиться українська оборона (малоймовірно), то ми, схоже, спостерігаємо зараз перші ознаки затяжної фази бойових дій, якою буде притаманна менша кількість російських наступальних операцій. Схоже, ця війна ще не близька до кінця", — резюмують автори.

Нагадаємо, за словами голови ГУР Буданова, ЗС РФ мають 10-кратну перевагу над ЗСУ на деяких напрямках.