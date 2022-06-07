Полиция задержала в Киеве мужчин, подозреваемых в работе на спецслужбы РФ

Подозреваемые фотографировали разрушения на Дарницком вагоноремонтном заводе, который был атакован российскими крылатыми ракетами.

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В Дарницком районе Киева недалеко от места обстрела российскими ракетами 5 июня полицейские задержали троих мужчин возрастом от 26 до 39 лет, сообщает пресс-служба Патрульной полиции. Они фотографировали последствия ракетного удара, пересылая снимки на номер абонента российского оператора. Всех задержанных передали следственно-оперативной группе.

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В тот же день на блокпосту в Оболонском районе внимание инспекторов патрульной полиции обратил на себя мужчина, ехавший в междугородном автобусе. Во время беседы с полицейскими он сильно нервничал, путано рассказывал о себе и даже не смог ясно назвать свое имя и адрес.

"Патрульные совместно с пограничниками установили личность мужчины. Оказалось, что 54-летний гражданин, по всей вероятности, — участник незаконных вооруженных формирований на востоке страны", — отметили в полиции.

Напомним, ранним утром 5 июня россияне ударили четырьмя крылатыми ракетами по ДВРЗ, расположенному на левом берегу Киева. В Минобороны РФ заявили, что на территории завода были размещены танки Т-72 и другая бронетехника, полученная от украинских партнеров. В "Укрзализныце" опровергли эту информацию, подчеркнув, что оккупанты обстреляли зерновозы. В доказательство своих слов компания пригласила посетить ДВРЗ всех желающих журналистов и распространила фотографии, запечатлевшие последствия ракетного обстрела.