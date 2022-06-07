Поліція затримала в Києві чоловіків, підозрюваних у роботі на спецслужби РФ

Підозрювані фотографували руйнування на Дарницькому вагоноремонтному заводі, атакованому російськими крилатими ракетами.

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У Дарницькому районі Києва неподалік місця обстрілу російськими ракетами 5 червня поліцейські затримали трьох чоловіків віком від 26 до 39 років, повідомляє пресслужба Патрульної поліції. Вони фотографували наслідки ракетного удару, надсилаючи знімки на номер абонента російського оператора. Усіх затриманих передали слідчо-оперативній групі.

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Того ж дня на блокпості в Оболонському районі увагу інспекторів патрульної поліції звернув на себе чоловік, який їхав у міжміському автобусі. Під час бесіди з поліцейськими він сильно нервував, плутано розповідав про себе і навіть не зміг назвати своє ім'я та адресу.

"Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка. З'ясувалося, що 54-річний громадянин, ймовірно, — учасник незаконних збройних формувань на сході країни", — зазначили в поліції.

Нагадаємо, рано-вранці 5 червня росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами по ДВРЗ, розташованому на лівому березі Києва. У Міноборони РФ заявили, що на території заводу було розміщено танки Т-72 та іншу бронетехніку, отриману від українських партнерів. В "Укрзалізниці" спростували цю інформацію, наголосивши, що окупанти обстріляли зерновози. На доказ своїх слів компанія запросила відвідати ДВРЗ усіх охочих журналістів і поширила фото, що зняли наслідки ракетного обстрілу.