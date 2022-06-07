Оккупанты обстреляли из "Градов" Криворожский район, — Резниченко
По словам главы Днепропетровской военной администрации, в Великой Костромке ранен 46-летний мужчина, его госпитализировали.
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Российские войска в ночь с 6 на 7 июня обстреляли Криворожский район из "Градов". Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"У нас неспокойно. Криворожский район снова под обстрелами", — в частности, рассказал он.
По словам главы Днепропетровской ОВА, ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской громаде.
В Великой Костромке ранен 46-летний мужчина, сейчас он находится в больнице, уточнил Резниченко. В селе повреждены жилые дома.
Напомним, Россия сосредоточила на острове Змеиный десятки единиц техники, в том числе "Грады", средства ПВО "Тор" и "Панцирь-1С". Армия страны-агрессора перестала использовать катера "Раптор" для подвоза и ротации личного состава на Змеиный. Вместо них начали применять лодки БК-10.
Ранее Фокус писал, что продолжается штурм Северодонецка, за сутки уничтожены десятки домов.