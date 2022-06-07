Окупанти обстріляли з "Градів" Криворізький район, — Резніченко
За словами голови Дніпропетровської військової адміністрації, у Великій Костромі поранено 46-річного чоловіка, його госпіталізували.
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Російські війська в ніч із 6 на 7 червня обстріляли Криворізький район із "Градів". Про це в себе в Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"У нас неспокійно. Криворізький район знову під обстрілами", — зокрема розповів він.
За словами голови Дніпропетровської ОВА, вночі ворог вдарив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді.
У Великій Костромі поранено 46-річного чоловіка, зараз він перебуває у лікарні, уточнив Резніченко. У селі пошкоджено житлові будинки.
Нагадаємо, Росія зосередила на острові Зміїний десятки одиниць техніки, зокрема "Гради", засоби ППО "Тор" та "Панцир-1С". Армія країни-агресора перестала використовувати катери "Раптор" для підвезення та ротації особового складу на Зміїний. Натомість почали застосовувати човни БК-10.
Раніше Фокус писав, що триває штурм Сєвєродонецька, за добу знищено десятки будинків.