Окупанти обстріляли з "Градів" Криворізький район, — Резніченко

За словами голови Дніпропетровської військової адміністрації, у Великій Костромі поранено 46-річного чоловіка, його госпіталізували.

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Російські війська в ніч із 6 на 7 червня обстріляли Криворізький район із "Градів". Про це в себе в Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"У нас неспокійно. Криворізький район знову під обстрілами", — зокрема розповів він.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, вночі ворог вдарив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді.

У Великій Костромі поранено 46-річного чоловіка, зараз він перебуває у лікарні, уточнив Резніченко. У селі пошкоджено житлові будинки.

[ + – ] Зеленодольська громада

Нагадаємо, Росія зосередила на острові Зміїний десятки одиниць техніки, зокрема "Гради", засоби ППО "Тор" та "Панцир-1С". Армія країни-агресора перестала використовувати катери "Раптор" для підвезення та ротації особового складу на Зміїний. Натомість почали застосовувати човни БК-10.

Раніше Фокус писав, що триває штурм Сєвєродонецька, за добу знищено десятки будинків.