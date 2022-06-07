Войска Беларуси переводят с мирного на военное время, — Минобороны Беларуси

В ведомстве рассказали, что занятия по боевой готовности солдат начались после очередного призыва мужчин на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

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В вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности солдат, которые направлены на выполнение мероприятий, направленных на перевод войск с мирного на военное время. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси, передает белорусское государственное новостное агентство "БЕЛТА".

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В ведомстве рассказали, что занятия начались после очередного призыва мужчин на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", — заявили в Минобороны Беларуси.

Сообщается, что эти мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки белорусских войск в 2021/2022 учебном году.

Напомним, 7 июня Генштаб рассказал, что Беларусь увеличит собственную армию до 80 тысяч человек из-за создания украинского фронта. По данным украинских военных, с белорусской территории все еще есть угроза нанесения ракетных и авиаударов по территории Украины.

6 июня Владимир Зеленский сообщил, что угрозы повторного вторжения из Беларуси нет. Президент заверил, что эксперты прорабатывают все возможные сценарии. При этом реальные риски военного вторжения с территории Беларуси минимальны.

Ранее, 3 мая лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявляла, что приказ о вторжении белорусских войск был отдан режимом Лукашенко. Однако высшие чины понимали, что солдаты деморализованы и у них нет желания воевать с Украиной, поэтому его не спустили дальше.