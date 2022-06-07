Війська Білорусі переводять із мирного на воєнний час, — Міноборони Білорусі

У відомстві розповіли, що заняття з бойової готовності солдат розпочалися після чергового призову чоловіків на військову службу й освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

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У збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності солдат, які спрямовані на виконання заходів, спрямованих на переведення військ із мирного на воєнний час. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі, передає білоруське державне агентство новин "БЕЛТА".

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У відомстві розповіли, що заняття розпочалися після чергового призову чоловіків на військову службу й освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час", — заявили в Міноборони Білорусі.

Повідомляється, що ці заходи проводяться відповідно до плану підготовки білоруських військ у 2021/2022 навчальному році.

Нагадаємо, 7 червня Генштаб розповів, що Білорусь збільшить власну армію до 80 тисяч осіб через створення українського фронту. За даними українських військових, з білоруської території все ще є загроза завдання ракетних та авіаударів по території України.

6 червня Володимир Зеленський повідомив, що загрози повторного вторгнення з Білорусі немає. Президент запевнив, що експерти опрацьовують усі можливі сценарії. За таких умов реальні ризики військового вторгнення з Білорусі мінімальні.

Раніше, 3 травня, лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявляла, що наказ про вторгнення білоруських військ був відданий режимом Лукашенка. Проте вищі чини розуміли, що солдати деморалізовані та не мають бажання воювати з Україною, тому його не спустили далі.