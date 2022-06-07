"Будет нормальное название": оккупанты "деукраинизируют" стелу на въезде в Мариуполь

Российские паблики сообщают, что украинское название города демонтируют. Вместо него установят надпись на русском языке.

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Оккупационные власти начали демонтаж стелы на въезде в город с названием на украинском языке. Об этом сообщает пропагандистский паблик Russia Today.

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Вместо оригинальной надписи захватчики планируют установить надпись на русском языке.

"Будет исправлено на нормальное русское название", — прокомментировали оккупанты.

В Мариупольском городском совете отреагировали на демонтаж стелы, напомнив, что в оккупированном городе до сих пор нет воды, света и газа.

"Люди в самом Мариуполе голодают. Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии. "Русский мир" он такой", — подчеркивают в горсовете.

Напомним, 5 мая в Мариуполе поменяли дорожные указатели. Дорожники из так называемой "ДНР" повесили указатель названия города на русском языке. Также военные РФ решили образовать там российскую госавтоинспекцию, известную как ГАИ.

Вчера советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что городские жители стоят в очередях за едой на жаре, многие падают в обморок.