"Буде нормальна назва": окупанти "деукраїнізують" стелу на в'їзді до Маріуполя

Російські пабліки повідомляють, що українську назву міста демонтують. Замість неї встановлять напис російською.

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Окупаційна влада розпочала демонтаж стели на в'їзді до міста з назвою українською мовою. Про це повідомляє пропагандистський паблік Russia Today.

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Замість оригінального напису загарбники планують встановити напис російською мовою.

"Буде виправлено на нормальну російську назву", — прокоментували окупанти.

У Маріупольській міській раді відреагували на демонтаж стели, нагадавши, що в окупованому місті досі немає води, світла та газу.

"Люди в самому Маріуполі голодують. Місто повністю зруйноване і вже на межі епідемії. "Русский мир" він такий", — наголошують у міськраді.

Нагадаємо, 5 травня у Маріуполі поміняли дорожні покажчики. Дорожники з так званої ДНР повісили вказівник назви міста російською мовою. Також військові РФ вирішили утворити там російську державтоінспекцію, відому як ДАІ.

Учора радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що міські жителі стоять у чергах за їжею на спеці, багато хто непритомніє.