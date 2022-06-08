Издевался над мирными жителями: подполковнику ВС РФ сообщили о подозрении

По данным следствия, подполковник ВС РФ отдавал своим подчиненным приказы о жестоком обращении с мирными жителями в Конотопе, расположенном в Сумской области.

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Окружная прокуратура Конотопа заочно сообщила о подозрении коменданту Самарского гарнизона российских войск за нарушение законов и обычаев войны — ст. 438 ч. 1 Криминального кодекса Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, подполковник ВС РФ отдавал своим подчиненным приказы о жестоком обращении с мирными жителями в Конотопе, расположенном в Сумской области.

Военный вместе со своими подчиненными незаконно перешел границу с Украиной. 25 февраля на въезде в село Вязовое российские военные на организованном ими блокпосте остановили автомобиль. Они задержали водителя и применяли к нему физическую силу. Затем перевезли его на сельскохозяйственное предприятие.

Там подполковник отдал приказ своим солдатам расстрелять задержанного, чтобы его запугать. Мужчину заставили раздеться до нижнего белья и держали его в течение 4-5 часов с наручниками на руках рядом с черными полиэтиленовыми мешками, в которых, вероятно, находились тела погибших. При этом температура в помещении была около 4 градусов, позже мужчину отпустили.

28 февраля военные РФ по аналогичной схеме задержали еще двух местных жителей, которые развозили хлеб, их удерживали на том же предприятии. Подполковник приказал подчиненным надеть на них наручники и завязать глаза. По его указанию мужчин систематически были оружейным прикладом. От них требовали рассказать данные проукраинских жителей Конотопа, расположение ВСУ в городе и места хранения оружия. Только 2 марта года задержанных отпустили.

Напомним, 31 мая суд приговорил двух российских военных к 11,5 годам тюрьмы за обстрелы Харьковской области. Они сдались украинским бойцам в плен в первые дни вторжения. До этого оккупанты стреляли из "Градов" в Харьковской области.

Ранее, 23 мая солдат армии РФ Вадим Шишмаркин был признан виновным в убийстве 62-летнего мужчины во время вторжения в Украину. Его приговорили к пожизненному сроку. В решении суда сказано, что оккупант исполнял приказ, однако мог этого не делать без последствий для себя.