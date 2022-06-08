Знущався над мирними жителями: підполковнику ЗС РФ повідомили про підозру

За даними слідства, підполковник ЗС РФ віддавав своїм підлеглим накази про жорстоке поводження з мирними жителями в Конотопі, розташованому на Сумщині.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Окружна Конотопська прокуратура заочно повідомила про підозру коменданту Самарського гарнізону російських військ за порушення законів і звичаїв війни — ст. 438 ч. 1 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними слідства, підполковник ЗС РФ віддавав своїм підлеглим накази про жорстоке поводження з мирними жителями в Конотопі, розташованому на Сумщині.

Військовий разом зі своїми підлеглими незаконно перейшов кордон з Україною. 25 лютого на в'їзді до села В'язове російські військові на організованому ними блокпості зупинили автомобіль. Вони затримали водія та застосовували до нього фізичну силу. Потім його перевезли на сільськогосподарське підприємство.

Там підполковник наказав своїм солдатам розстріляти затриманого, щоб його залякати. Чоловіка змусили роздягнутися до спідньої білизни й тримали її протягом 4-5 годин з наручниками на руках поруч із чорними поліетиленовими мішками, в яких, ймовірно, були тіла загиблих. Водночас температура у приміщенні була близько 4 градусів, згодом чоловіка відпустили.

28 лютого військові РФ за аналогічною схемою затримали ще двох місцевих жителів, які розвозили хліб, їх утримували на тому самому підприємстві. Підполковник наказав підлеглим одягнути на них наручники та зав'язати очі. За його вказівкою чоловіки систематично були збройовим прикладом. Від них вимагали розповісти дані проукраїнських мешканців Конотопа, розташування ЗСУ у місті та місця зберігання зброї. Лише 2 березня року затриманих відпустили.

Нагадаємо, 31 травня суд засудив двох російських військових до 11,5 років ув'язнення за обстріл Харківської області. Вони здалися українським бійцям у полон у перші дні вторгнення. До цього окупанти стріляли з "Градів" у Харківській області.

Раніше, 23 травня, солдат армії РФ Вадим Шишимарін визнали винним у вбивстві 62-річного чоловіка під час вторгнення в Україну. Його засудили до довічного терміну. В рішенні суду сказано, що окупант виконував наказ, проте міг цього робити без наслідків для себе.