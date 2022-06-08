РФ может попытаться присоединить Херсонскую область без "референдума", — ГУР
По информации украинских разведчиков, аннексировать регион могут с помощью "социального исследования", который покажет, что украинцы якобы выражают поддержку оккупационному режиму РФ.
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Россия может попытаться присоединить оккупированную Херсонскую область, даже если не получится провести фейковый "референдум" на территории региона. Это могут сделать с помощью "социального исследования", которое покажет, что украинцы якобы выражают поддержку оккупационному режиму России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации ведомства, сейчас россияне начали готовиться к "референдуму" в Херсонской области и проводят "социальный опрос" украинских граждан с помощью телефонных звонков.
"Гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипуляционных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично Путина", — заявили в ГУР.
Основные вопросы, которые задают оккупанты:
- как вы оцениваете обстановку в Херсоне и области;
- что нужно сделать "местной власти" для улучшения условий жизни;
- ваше отношение к "военной операции", Владимиру Путину, российской армии;
- нужно ли Херсонской области входить в состав РФ, или же войти в состав "республики Крым", или пойти путем ОРДЛО;
- есть ли родственники в Украине и России;
- что нужно сделать украинской власти: забыть об регионе, оставить его в спокойствии, списать долги;
- что нужно сделать российской власти: улучшить образование, пенсии, дороги и другое;
"Результаты" фейкового опроса могут продемонстрировать, как лояльность местных жителей к российским оккупантам. В ведомстве отмечают, что такие опросы не могут быть объективными и правдивыми, потому что их никто не контролирует. Большинство жителей области отказываются отвечать на эти вопросы. А те, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за страха за собственную безопасность.
Напомним, 7 июня "замглавы Херсонской администрации" Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе планируют провести "референдум" о вхождении оккупированной области в состав РФ. Однако точные сроки таких мероприятий не назвал.
В то же время российское издание "Ведомости" писало, что Россия не будет обсуждать статус оккупированных Херсонской и Запорожской областей в мирном соглашении. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сказав, что "это неправильная информация".