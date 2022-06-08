РФ может попытаться присоединить Херсонскую область без "референдума", — ГУР

По информации украинских разведчиков, аннексировать регион могут с помощью "социального исследования", который покажет, что украинцы якобы выражают поддержку оккупационному режиму РФ.

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Россия может попытаться присоединить оккупированную Херсонскую область, даже если не получится провести фейковый "референдум" на территории региона. Это могут сделать с помощью "социального исследования", которое покажет, что украинцы якобы выражают поддержку оккупационному режиму России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По информации ведомства, сейчас россияне начали готовиться к "референдуму" в Херсонской области и проводят "социальный опрос" украинских граждан с помощью телефонных звонков.

"Гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипуляционных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично Путина", — заявили в ГУР.

Основные вопросы, которые задают оккупанты:

как вы оцениваете обстановку в Херсоне и области;

что нужно сделать "местной власти" для улучшения условий жизни;

ваше отношение к "военной операции", Владимиру Путину, российской армии;

нужно ли Херсонской области входить в состав РФ, или же войти в состав "республики Крым", или пойти путем ОРДЛО;

есть ли родственники в Украине и России;

что нужно сделать украинской власти: забыть об регионе, оставить его в спокойствии, списать долги;

что нужно сделать российской власти: улучшить образование, пенсии, дороги и другое;

"Результаты" фейкового опроса могут продемонстрировать, как лояльность местных жителей к российским оккупантам. В ведомстве отмечают, что такие опросы не могут быть объективными и правдивыми, потому что их никто не контролирует. Большинство жителей области отказываются отвечать на эти вопросы. А те, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за страха за собственную безопасность.

Напомним, 7 июня "замглавы Херсонской администрации" Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе планируют провести "референдум" о вхождении оккупированной области в состав РФ. Однако точные сроки таких мероприятий не назвал.

В то же время российское издание "Ведомости" писало, что Россия не будет обсуждать статус оккупированных Херсонской и Запорожской областей в мирном соглашении. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сказав, что "это неправильная информация".