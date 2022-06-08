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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ может попытаться присоединить Херсонскую область без "референдума", — ГУР

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Херсон, оккупация Херсона, референдум
Жители оккупированного Херсона на проукраинских митингах

По информации украинских разведчиков, аннексировать регион могут с помощью "социального исследования", который покажет, что украинцы якобы выражают поддержку оккупационному режиму РФ.

Россия может попытаться присоединить оккупированную Херсонскую область, даже если не получится провести фейковый "референдум" на территории региона. Это могут сделать с помощью "социального исследования", которое покажет, что украинцы якобы выражают поддержку оккупационному режиму России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, сейчас россияне начали готовиться к "референдуму" в Херсонской области и проводят "социальный опрос" украинских граждан с помощью телефонных звонков.

"Гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипуляционных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично Путина", — заявили в ГУР.

Основные вопросы, которые задают оккупанты:

  • как вы оцениваете обстановку в Херсоне и области;
  • что нужно сделать "местной власти" для улучшения условий жизни;
  • ваше отношение к "военной операции", Владимиру Путину, российской армии;
  • нужно ли Херсонской области входить в состав РФ, или же войти в состав "республики Крым", или пойти путем ОРДЛО;
  • есть ли родственники в Украине и России;
  • что нужно сделать украинской власти: забыть об регионе, оставить его в спокойствии, списать долги;
  • что нужно сделать российской власти: улучшить образование, пенсии, дороги и другое;

"Результаты" фейкового опроса могут продемонстрировать, как лояльность местных жителей к российским оккупантам. В ведомстве отмечают, что такие опросы не могут быть объективными и правдивыми, потому что их никто не контролирует. Большинство жителей области отказываются отвечать на эти вопросы. А те, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за страха за собственную безопасность.

Напомним, 7 июня "замглавы Херсонской администрации" Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе планируют провести "референдум" о вхождении оккупированной области в состав РФ. Однако точные сроки таких мероприятий не назвал.

В то же время российское издание "Ведомости" писало, что Россия не будет обсуждать статус оккупированных Херсонской и Запорожской областей в мирном соглашении. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сказав, что "это неправильная информация".