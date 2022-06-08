РФ може спробувати приєднати Херсонську область без "референдуму", — ГУР

За інформацією українських розвідників, анексувати регіон можуть за допомогою "соціального дослідження", яке покаже, що українці нібито висловлюють підтримку окупаційному режиму РФ.

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Росія може спробувати приєднати окуповану Херсонську область, навіть якщо не вдасться провести фейковий "референдум" на території регіону. Це можуть зробити за допомогою "соціального дослідження", яке покаже, що українці нібито підтримують окупаційний режим Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За інформацією відомства, зараз росіяни почали готуватися до "референдуму" у Херсонській області та проводять "соціальне опитування" українських громадян за допомогою телефонних дзвінків.

"Громадянам надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку маніпуляційних питань, які мають вплинути на їхнє ставлення до Росії, війни, окупації та особисто Путіна", — заявили в ГУР.

Основні питання, які ставлять окупанти:

як ви оцінюєте обстановку в Херсоні й області;

що потрібно зробити "місцевій владі" для покращення умов життя;

ваше ставлення до "військової операції", Володимира Путіна, російської армії;

чи потрібно Херсонської області входити до складу РФ, або увійти до складу "республіки Крим", або піти шляхом ОРДЛО;

чи є родичі в Україні та Росії;

що треба зробити українській владі: забути про регіон, залишити його у спокої, списати борги;

що треба зробити російській владі: покращити освіту, пенсії, дороги й інше;

"Результати" фейкового опитування можуть продемонструвати, як лояльність місцевих жителів до російських окупантів. У відомстві зазначають, що такі опитування не можуть бути об'єктивними та правдивими, бо їх ніхто не контролює. Більшість мешканців області відмовляються відповідати на ці запитання. А ті, хто погоджується під тиском, не можуть дати щиру відповідь через страх за власну безпеку.

Нагадаємо, 7 червня "заступник голови Херсонської адміністрації" Кирило Стремоусов заявив, що в регіоні планують провести "референдум" про входження окупованої області до складу РФ. Проте точних термінів таких заходів не назвав.

Водночас російське видання "Ведомости" писало, що Росія не обговорюватиме статус окупованих Херсонської та Запорізької областей у мирній угоді. Проте прессекретар Путіна Дмитро Пєсков спростував цю інформацію, сказавши, що "це неправильна інформація".