В Северодонецке как в Сталинграде, каждая улица переходит из рук в руки, — эксперт

По словам Олега Жданова, в Северодонецке продолжаются уличные бои, при этом ситуация постоянно меняется. Так будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не выдохнется.

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В Северодонецке Луганской области вторую неделю продолжаются уличные бои, при этом ситуация постоянно меняется. Об этом в комментарии Фокусу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Ситуация меняется постоянно. Там как в Сталинграде: каждая улица переходит из рук в руки. И так будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не выдохнется. Но пока у нас больше сил и средств удерживать Северодонецк, чем у армии РФ", — говорит Жданов.

По его словам, россияне что в поле, что в городе воюют одинаково — по принципу огневого вала.

"Вперед они пускают артиллерию и авиацию, когда она все уничтожает, то идут в наступление. И с ними такая тактика играет злую шутку. Когда их наступление украинские силы останавливают, им не за что зацепиться — и откатываются назад. И тогда если наши переходят в контратаку, то они гонят их к первому оборонному рубежа", — уточняет военный эксперт.

Напомним, ранее командир батальона Национальной гвардии Петр Кузик говорил, что некоторые подразделения ВСУ были вынуждены отойти на квартал. "Некоторые подразделения удержали позиции, в том числе и наш. Но это все в очень тяжелых условиях, очень страшно, но напоминает "Контрстрайк" (компьютерный онлайн-шутер — ред.) Стратегически с нашей стороны мы ждем усиления, особенно закрыть проблему в артиллерии", — рассказал он.