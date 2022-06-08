У Сєвєродонецьку як у Сталінграді, кожна вулиця переходить з рук в руки, — експерт

За словами Олега Жданова, у Сєвєродонецьку продовжуються вуличні бої, за таких умов ситуація постійно змінюється. Так триватиме доти, доки одна зі сторін не видихнеться.

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У Сєвєродонецьку Луганської області другий тиждень продовжуються вуличні бої, за таких умов ситуація постійно змінюється. Про це у коментарі Фокусу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"Ситуація змінюється постійно. Там як у Сталінграді: кожна вулиця переходить з рук у руки. І так буде продовжуватися доти, доки одна зі сторін не видихнеться. Але поки що у нас більше сил і засобів утримувати Сєвєродонецьк, ніж в армії РФ", — каже Жданов.

За його словами, росіяни що в полі, що в місті воюють однаково — за принципом вогневого валу.

"Уперед вони пускають артилерію та авіацію, коли вона все знищує, то йдуть у наступ. І з ними така тактика грає злий жарт. Коли їхній наступ українські сили зупиняють, їм нема за що зачепитися — і відкочуються назад. І тоді якщо наші переходять у контратаку, то вони женуть їх до першого оборонного рубежу", — уточнює військовий експерт.

Нагадаємо, раніше командир батальйону Національної гвардії Петро Кузик говорив, що деякі підрозділи ЗСУ були змушені відійти на квартал. "Деякі підрозділи утримали позиції, зокрема й наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує "Контрстрайк" (комп'ютерний онлайн-шутер — ред.). Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на посилення, особливо закрити проблему в артилерії", — розповів він.