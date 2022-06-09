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Военный Фокус Российско-украинская война

Для ВСУ передали большой арсенал оружия, найденный на Донбассе (фото)

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Донбасс, оружие для украинских военных
Фото: ГБР | Для ВСУ передали большой арсенал оружия, найденный на Донбассе

В ГБР рассказали, что украинские бойцы получат гранаты, боеприпасы разного калибра, десятки гранатометных выстрелов, а также другое вооружение.

Украинским военные передали большой арсенал оружия, который был найден на Донбассе. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Работники ведомства в октябре прошлого года в одном из населенным пунктов Донецкой области нашли спрятанный арсенал оружия и боеприпасов к ним. А сейчас, по ходатайству следователя ГБР, суд отменил арест вооружения, как вещественного доказательства. Его получили вооруженные силы Украины для своих потребностей.

Украинские бойцы получат:

  • десятки гранатометных выстрелов;
  • почти 180 противотанковых гранат разной модификации;
  • сотни ручных гранат;
  • более 56 тыс. патронов разного калибра и другое оружие.

Сообщается, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по ст. 263 ч. 1 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Она предусматривает ограничение свободы сроком 7 лет.

Оружие
Оружие
Оружие
Оружие
Оружие
Оружие
Оружие
Оружие

Напомним, 21 апреля под Харьковом нашли законспирированный склад с оружием на сумму $200 млн. В СБУ выяснили, что боеприпасы и комплектующие к военной технике похитили из военных арсеналов еще до российского вторжения.

Ранее, 13 апреля Нацгвардия обнаружила большой схрон с боеприпасами в Киевской области. Там нашли около 100 ящик со снарядами 125 калибра, склад обустроили российские военные.