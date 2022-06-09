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Для ЗСУ передали великий арсенал зброї, знайдений на Донбасі (фото)

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Донбас, зброя для українських військових
Фото: ДБР | Для ЗСУ передали великий арсенал зброї, знайдений на Донбасі

У ДБР розповіли, що українські бійці отримають гранати, боєприпаси різного калібру, десятки гранатометних пострілів та інше озброєння.

Українським військовим передали великий арсенал зброї, який був знайдений на Донбасі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники відомства у жовтні минулого року в одному з населених пунктів Донецької області знайшли захований арсенал зброї та боєприпасів до них. А зараз, за клопотанням слідчого ДБР, суд скасував арешт озброєння як речового доказу. Його одержали збройні сили України для своїх потреб.

Українські бійці отримають:

  • десятки гранатометних пострілів;
  • майже 180 протитанкових гранат різної модифікації;
  • сотні ручних гранат;
  • понад 56 тис. патронів різного калібру й іншу зброю.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ст. 263 ч. 1 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Вона передбачає обмеження волі терміном 7 років.

Нагадаємо, 21 квітня під Харковом знайшли законспірований склад зі зброєю на суму $200 млн. У СБУ з'ясували, що боєприпаси та комплектувальні до військової техніки викрали з військових арсеналів ще до російського вторгнення.

Раніше, 13 квітня, Нацгвардія виявила великий схрон із боєприпасами в Київській області. Там знайшли майже 100 ящиків зі снарядами 125 калібру, склад облаштували російські військові.