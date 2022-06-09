Для ЗСУ передали великий арсенал зброї, знайдений на Донбасі (фото)

У ДБР розповіли, що українські бійці отримають гранати, боєприпаси різного калібру, десятки гранатометних пострілів та інше озброєння.

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Українським військовим передали великий арсенал зброї, який був знайдений на Донбасі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Працівники відомства у жовтні минулого року в одному з населених пунктів Донецької області знайшли захований арсенал зброї та боєприпасів до них. А зараз, за клопотанням слідчого ДБР, суд скасував арешт озброєння як речового доказу. Його одержали збройні сили України для своїх потреб.

Українські бійці отримають:

десятки гранатометних пострілів;

майже 180 протитанкових гранат різної модифікації;

сотні ручних гранат;

понад 56 тис. патронів різного калібру й іншу зброю.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ст. 263 ч. 1 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Вона передбачає обмеження волі терміном 7 років.

Нагадаємо, 21 квітня під Харковом знайшли законспірований склад зі зброєю на суму $200 млн. У СБУ з'ясували, що боєприпаси та комплектувальні до військової техніки викрали з військових арсеналів ще до російського вторгнення.

Раніше, 13 квітня, Нацгвардія виявила великий схрон із боєприпасами в Київській області. Там знайшли майже 100 ящиків зі снарядами 125 калібру, склад облаштували російські військові.