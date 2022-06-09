Жажда власти: в Запорожской области начались стычки между коллаборантами, — Старух

По информации главы Запорожской областной военной администрации, оккупационные власти региона боятся за свою жизнь и мечтают сбежать в Крым, но все равно устраивают разборки между собой.

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В Запорожской области среди местных коллаборантов начались стычки из-за жажды наживы и власти. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, об этом свидетельствуют участившиеся случаи с подрывами и взрывами на захваченных россиянами территориях. При этом Старух подчеркивает, что коллаборационные власти региона боятся за свою жизнь и уже мечтают сбежать в оккупированный Крым.

Также, по информации главы ЗОВА, российские войска провели ротацию в Запорожской области.

"С начала недели на временно оккупированных территориях было замечено резкое сокращение количества оккупационных войск. Оказалось, что вражеские силы с конца прошлой недели проводят ротацию", — рассказал он. На место уехавших за пределы региона военных прибыло свежее подкрепление, в основном из "ДНР", уточнил он.

Старух также упомянул о провале курортного сезона на побережье Азовского моря из-за боевых действий.

"Это большая проблема, ведь жители Бердянска, Приморска, Кирилловки жили с курортного сезона. Туда приезжали миллион человек на отдых. Сейчас, во время войны, никакого курортного сезона не будет", — прокомментировал глава военной администрации.

Он уточнил, что после победы Украина подаст иск против России на возмещение всех убытков, куда войдут и потери курортного бизнеса.

Напомним, член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что референдум о вхождении оккупированной части региона в состав Российской Федерации будет проведен в 2022 году. По словам коллаборанта, чем быстрее в регионе проведут референдум — тем лучше будет для гражданских, чья жизнь "сразу улучшится".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовится захватить Запорожскую область. По словам президента, о планах противника оккупировать регион свидетельствуют данные перехвата разговоров российских военных.